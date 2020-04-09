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В Кыргызстане резко похолодало, начались дожди со снегом и просто снегопады

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- Александр Тузов
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Штормовое предупреждение Кыргызгидромета подтвердилось: после нескольких дней теплой погоды ночью 9 апреля на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей шел дождь, переходящий в снег, в отдельных районах Иссык-Кульской, Нарынской областей дождь, снег, в предгорных и горных районах снег.

По прогнозу Кыргызгидромета сегодня, 9 апреля днем на большей части Кыргызстана временами дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. В отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей осадки ожидаются сильные!

В отдельных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей сегодня туман. На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

А вот что Кыргызгидромет прогнозирует на ближайшие дни.

10 апреля ночью на большей части территории Иссык-Кульской области дождь, снег, в отдельных районах Нарынской области и в горных районах снег, по остальной территории без осадков. 10 апреля днем по востоку Иссык-Кульской области дождь, снег, в горных районах снег, по остальной территории без осадков.

11 апреля ночью без осадков. 11 апреля днем в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков. На горных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

12 апреля ночью в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях в отдельных районах дождь, в горных районах снег. В Чуйской, Таласской областях в горных районах снег, в зоне земледелия и в Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков. 12 апреля днем и 13 апреля ночью в отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей дождь, в горных районах снег. В Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков.

13 апреля днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей, в отдельных районах Иссык-Кульской, Нарынской областей дождь, в горных районах снег. На горных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 13 апреля в отдельных районах с усилением до 15-20 метров в секунду.


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URL: https://www.vb.kg/386982
Теги:
гололед, погода, снегопад, штормовое предупреждение, прогноз погоды, Кыргызгидромет
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