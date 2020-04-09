Бишкекские фотографы работают над энциклопедией дикой природы Кыргызстана

Бишкекские фотографы Татьяна Меньшикова и Иван Турковский работают над созданием обзорной энциклопедии дикой природы Кыргызстана. Будущее издание расскажет детям и взрослым о самых ярких представителях животного и растительного мира нашей республики.

О работе над подобной энциклопедией Меньшикова и Турковский, специализирующиеся на фотосъемке дикой природы и животного мира, мечтали много лет. И вот, наконец, в конце прошлого года они подписали договор на создание этой книги с фондом Bilimkana.

"Проект рассчитан на два года. Работа уже началась. Когда было объявлено о карантине, я как раз находилась в горах. Фотографировала первые тюльпаны. Было очень жаль прерывать поездку, и возвращаться в Бишкек. Душа рвется на природу, ведь сейчас самое лучшее время для съемок. Но мы ответственно соблюдаем условия карантина и искренне верим в то, что скоро все наладится, и все мы снова сможем вернуться к нашей обычной жизни. Пока сидим дома, работа над энциклопедией не прекращается. Я перебираю архивы, составляю планы будущих поездок, делаю наброски будущих текстов", - рассказала Татьяна Меньшикова VB.KG.

Книгу хотят выпустить на трех языках: русском, кыргызском и английском. Между собой авторы называют ее энциклопедией для детей и родителей, и стремятся сделать такой, чтобы она была интересна людям всех возрастов. Войдут в нее фото животных, насекомых и растений, созданные Татьяной Меньшиковой и Иваном Турковским ранее, и фото из новых поездок по стране. Ведь природа непредсказуема, и всегда можно снять что-то еще лучше, еще интересней.

"Это будет книга достаточно большого размера с высококачественными фотографиями, чтобы каждое животное, цветок или насекомое можно было рассмотреть во всех деталях. Качество печати и дизайн здесь очень важны, и мы уделяем этому особое внимание. Печать книги планируется в Кыргызстане. Хочется, чтобы это был полностью наш – кыргызский продукт. По своему опыту могу сказать, что у нас есть типографии, способные обеспечить высокое качество. А тексты, которые будут сопровождать фотографии, конечно же, согласуем со специалистами. Все-таки мы не ученые, а фотографы. Но именно в создании книг о природе видим собственное призвание", - добавляет Татьяна Меньшикова.