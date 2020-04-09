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Гран-при МКФ "ЧелоВечное кино - 2020" у фильма "Традиция" Жанузака Мамытова

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- Анастасия Карелина
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Гран-при международного фестиваля "ЧелоВечное кино - 2020" завоевал фильм молодого кыргызского режиссера Жанузака Мамытова.

Открытый международный фестиваль короткометражных фильмов, авторами которых являются студенты и начинающие режиссеры до 35 лет, начиная с 2017 года проходит в Челябинске. На этот раз смотр состоялся в формате онлайн. Посетить его могли все желающие, не выходя из дома. Состоялись все запланированные мероприятия: конкурсная программа, мастер-классы, питчинги кинопроектов. Жюри отсмотрело конкурсные картины удаленно. Список победителей был опубликован в Интернете, а дипломы и призы героям смотра отправят в течение месяца.

Название фестиваля говорит само за себя. Здесь вниманию жюри и публики представляют картины, в которых авторы развивают тему общечеловеческих ценностей и проблем, с которыми мы сталкиваемся в современном мире. В шорт-листе нынешнего смотра значились работы молодых кинематографистов из восьми стран: России, Ирана, Норвегии, Беларуси, Польши, Израиля, Италии и Кыргызстана.

Нашу страну на этом российском фестивале представляла короткометражная лента "Традиция" Жанузака Мамытова. Это - красиво снятая грустная история мальчика, который стал изгоем среди сверстников в своей деревне из-за того, что пропивающий все заработки отец не нашел денег на совершение обряда обрезания.

Тринадцатиминутную ленту режиссер снял в 2019 году на базе Кыргызско-Турецкого университета "Манас", на факультете коммуникации которого учился. Ранее фильм "Традиция" был показан на Форуме молодого кино стран СНГ "Умут" в Бишкеке. Лента также стала победителем Национального конкурса МКФ "Кыргызстан - страна короткометражных фильмов". И вот теперь копилка наград "Традиции" пополнилась. Жюри челябинского кинофестиваля назвало картину "Самым ЧелоВечным фильмом" смотра, и решило присудить Гран-при.


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URL: https://www.vb.kg/387000
Теги:
кино, Россия, фестиваль
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