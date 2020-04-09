Минздрав: Главный санитарный врач КР уволился по состоянию здоровья

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач КР Толо Исаков подал в отставку. Об этом стало известно сегодня, 9 апреля. Информацию VB.KG официально подтвердили в пресс-службе Минздрава КР.

Отмечается, что Исаков подал заявление по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Ранее он попал в больницу из-за случившегося у него гипертонического криза.

О том, кто займет столь важную в условиях распространения COVID-19 в стране должность, пока неизвестно.

"Это прерогатива правительства", - подчеркнули в Минздраве.

От редакции напомним, что Толо Исаков был назначен на пост замглавы ведомства и главного санитарного врача КР 29 января.