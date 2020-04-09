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Минздрав: Главный санитарный врач КР уволился по состоянию здоровья

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- Оксана Гут
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Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач КР Толо Исаков подал в отставку. Об этом стало известно сегодня, 9 апреля. Информацию VB.KG официально подтвердили в пресс-службе Минздрава КР.

Отмечается, что Исаков подал заявление по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Ранее он попал в больницу из-за случившегося у него гипертонического криза.

О том, кто займет столь важную в условиях распространения COVID-19 в стране должность, пока неизвестно.

"Это прерогатива правительства", - подчеркнули в Минздраве.

От редакции напомним, что Толо Исаков был назначен на пост замглавы ведомства и главного санитарного врача КР 29 января.


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URL: https://www.vb.kg/387003
Теги:
Минздрав, отставка, Кыргызстан, Толо Исаков
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