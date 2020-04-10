Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Жээнбеков Тюркскому Совету: Общими усилиями, ноша станет легче

150  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 10 апреля, на внеочередном заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в формате видеоконференции внес ряд предложений по консолидации усилий в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ее последствиями. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что закрытие границ негативно отразилось на обеспечении населения и медиков защитными средствами.

"Ограничения на границах создают сложности для своевременного выполнения государством своих социальных обязательств. По прогнозам, из-за последствий пандемии доходная часть нашего бюджета может уменьшиться на 20 процентов. В этой связи, предлагаю уменьшить барьеры на границах для поставок гуманитарных грузов, обеспечения населения повседневными товарами, лекарствами и медицинским оборудованием. Необходимо обменяться списками товаров продовольственной безопасности, на основе которых нужно разработать единый реестр товаров Тюркского Совета. Нужно утвердить алгоритм оперативного обмена информацией о переходе грузового транспорта через границы и о возникающих проблемах", - подчеркнул президент.

Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость разработки механизмов снижения цен по экспорту вышеобозначенных товаров между странами-членами Организации, облегчения механизмов административных и таможенных пошлин при их доставке.

Вместе с этим указал на верность дачи поручения секретариату Тюркского Совета о создании единой онлайн-платформы.

"В рамках данной платформы, в целях борьбы с различными опасными заболеваниями, предлагается создать единую виртуальную базу лекарственных препаратов. Онлайн-платформа ускорит процесс своевременной проверки наших граждан, прибывающих из других стран, а также выявления зараженных и контактировавших с ними лиц. Послужит основой для организации видеоконференции наших министров здравоохранения с целью обмена информацией и опытом, а также совместного противодействия заболеванию", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, добавил, что в настоящее время многие граждане стран Совета из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом не могут вернуться из-за рубежа.

"Есть угроза того, что многие наши соотечественники, работающие на территории стран-участниц Организации, останутся без работы из-за последствий этой инфекции. В связи с этим, я хотел бы попросить вас оказать всестороннюю помощь гражданам Кыргызской Республики, оказавшихся в сложной ситуации, и предоставить им миграционные льготы. В свою очередь, заявляю, что Кыргызстан готов на своей территории оказать поддержку гражданам стран-членов Организации, нуждающихся в помощи", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он выразил уверенность в том, что вышеозвученные предложения кыргызской стороны соответствуют духу братских отношений и найдут поддержку. Добавил, что у стран-членов Совета есть все возможности для совместного успешного преодоления предстоящих сложностей при условии эффективного использования потенциала Организации.

Глава государства подчеркнул, что главы государств-членов Тюркского Совета, поддерживая друг друга и совместными действиями быстрее достигнут успеха в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Выразил благодарность руководству государств-членов Тюркского Совета - Узбекистана, Казахстана, Азербайджана и Турции за оказанную поддержку в текущей ситуации.

Он добавил, что распространение коронавирусной инфекции в мире и затяжной характер сложившейся ситуации обуславливают создание множества рисков.

"Сегодня мы сталкиваемся со множеством проблем в социальной, торгово-экономической и миграционной сферах. Нам необходимы совместные действия для предотвращения дальнейшего распространения болезни на территории наших стран. Тесное сотрудничество и совместная борьба очень важны в это непростое время. Как гласит кыргызская народная мудрость: "чогуу көтөргөн жүк - жеңил болот ("общими усилиями, ноша станет легче")", - заключил президент.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387059
Теги:
Азербайджан, граница, Казахстан, президент, Турция, Узбекистан, Кыргызстан, карантин, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  