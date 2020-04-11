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Абылгазиев: Пока мы не можем отменить карантин

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- Бакыт Басарбек
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Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев провел заседание Республиканского штаба. В ходе заседания Глава Правительства отметил, что усилия по минимизации контактов между людьми – это наиболее эффективный метод противостояния широкому распространению коронавирусной инфекции.

"Пока мы не получим результаты анализов и не выявим последнего контактировавшего, речи о прекращении карантина быть не может. Для нас ценны жизнь и здоровье каждого человека. Оценивая текущую ситуацию с пандемией, говорить о каких-либо послаблениях преждевременно. Нужно работать, не покладая рук, пока не выявим последнего контактировавшего с зараженными людьми. Мы должны быть уверены на 100%. На сегодняшний день все необходимые медицинские препараты и оборудование есть, но запасы должны регулярно пополняться. Поэтому, текущие потребности системы здравоохранения должны анализироваться ежедневно. Правительство будет делать все, чтобы обеспечивать медиков всем необходимым и создавать все условия для эффективной борьбы с коронавирусом", - отметил он.


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URL: https://www.vb.kg/387084
Теги:
Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев, премьер-министр, коронавирус, карантин
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