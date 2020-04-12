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В США впервые в истории ввели режим стихийного бедствия

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- Бакыт Басарбек
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В стране резко возросло число жертв коронавируса, что подтолкнуло президента США ввести режим сразу в 50 штатах

В воскресенье, 12 апреля, президент США Дональд Трамп опубликовал декларацию о введении режима стихийного бедствия, чем впервые в истории страны такой режим вводится сразу в 50 штатах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Такое решение было принято, поскольку подтвержденные случаи коронавируса в США достигли по крайней мере 519 453 случаев в субботу днем. По меньшей мере 20 071 человек умер в США из-за этой болезни, число погибших удвоилось с 10 до 20 тысяч всего за пять дней.

По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира, президент США впервые объявил о крупной катастрофе сразу во всех 50 штатах.

Согласно заявлениям Белого дома, декларация предоставляет федеральное финансирование местным компаниям и органам власти, а также некоторым некоммерческим организациям. Она также может помочь правительствам штатов координировать свои действия с федеральными ресурсами, такими как Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и Инженерный корпус армии.

Напомним, согласно последним данным, Штаты находятся на первом месте и по количеству заражений COVID-19, и по количеству смертей от инфекции.


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URL: https://www.vb.kg/387096
Теги:
смертность, США, чрезвычайные ситуации, Дональд Трамп, коронавирус
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