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Усенбаев: Неправильно, когда медик извиняется за озвученные проблемы

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- Оксана Гут
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Неправильно, когда медицинского работника вынуждают извиняться за то, что он озвучил проблемы. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

По его словам, Минздрав проводит работу с координаторами здравоохранения в регионах и руководителями больниц, чтобы на медиков не оказывали давления.

"Я считаю неправильным, когда медработник высказывается о проблеме, а на следующий день извиняется на камеру. Мы сейчас ведем разъяснительную работу. Нельзя оказывать давление на работающих медиков", - подчеркнул Усенбаев.

Также главный санитарный врач страны прокомментировал вопрос с дефицитом индивидуальных средств защиты. При этом не стал отвечать на прямой вопрос о том, сколько халатов, перчаток, масок необходимо медицинским работникам ежедневно.

"Это очень большие цифры. Я бы сказал так, мы собираем потребности в зависимости от количества человек, привлеченных к работе. У нас есть три уровня безопасности. Первый - мы привлекаем работников санитарно-карантинных пунктов и первочной медпомощи. Второй - это мобильные группы, которые объезжают контактных и тех, кто находится на карантине. Третий - это лаборатории и медработники, занимающиеся реанимационной и интенсивной терапией. В соответствии с этими расчетами делаем заявки, в том числе международным донорам. Сейчас стало полегче. Уже идет донорская помощь", - сказал замглавы Минздрава КР.

По его данным, за последние два дня Минздрав получил 600 бесконтактных термометров и 50 тепловизоров.

"Получая средства индивидуальной защиты, мы немедленно составляем разнорядки и доставляем по регионам, чтобы обеспечить уровень безопасности, необходимый для борьбы с коронавирусом", - заключил Усенбаев.


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URL: https://www.vb.kg/387119
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, врачи, коронавирус
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