Карантин в КР: Абылгазиева еще на руках носить будут

Правительство, видимо, все-таки приняло сложное и сегодня совсем не популярное решение о продлении режима ЧП.

Официального документа на этот счет пока нет, однако в субботу на заседании республиканского штаба по борьбе с коронавирусом премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил следующее:

- Пока мы не получим результаты анализов и не выявим последнего контактировавшего, речи о прекращении карантина быть не может. Для нас ценны жизнь и здоровье каждого человека. Оценивая текущую ситуацию с пандемией, говорить о каких-либо послаблениях преждевременно. Нужно работать, не покладая рук, пока не выявим последнего контактировавшего с зараженными людьми, - сказал он.

Разумеется, это заявление сегодня вряд ли кого-то радует. Прежде всего, потому что продление карантина означает финансовые трудности, которые будут длиться неопределенно долго, для широких слоев населения. Последствия снижения экономической активности, скорее всего, будут весьма ощутимыми для кыргызстанцев: сократится число рабочих мест, выплаты бизнеса в бюджет, а значит у государства могут быть сложности с выполнением социальных обязательств перед гражданами.

Кабмин уже сегодня констатирует: из-за ситуации с коронавирусом экономика Кыргызстана потеряла 5 млрд сомов. Не поступили налоги на сумму в 1,5 млрд сомов и таможенные отчисления на сумму в 3,8 млрд сомов.

И тем не менее, правительство выбирает не возобновление экономической активности, а жесткий контроль эпидемиологической ситуации. Ведь, действительно, будет хуже, если нам придется каждый день хоронить сотни, а в наших реалиях может и тысячи, людей, ставших жертвами коварного вируса. Тогда, в принципе, некому будет восстанавливать экономику. Конечно, стратегия, выбранная Мухаммедкалыем Абылгазиевым, спорная, но если она сработает, то после карантина народный рейтинг премьер-министра взлетит выше крыши. Его на руках носить будут.

Очевидно, что общественные дискуссии по поводу сохранения режима ЧП и последствий этого решения для экономики продолжатся. Причем не только в Кыргызстане.

Однако, как пишет "The woll street journal", на деле выбор между карантином и экономикой иллюзорен. В странах, где нет карантина, экономика также находится в свободном падении.

Разные экономики с разными вспышками коронавируса и разными стратегиями борьбы с его распространением, все они столкнулись с резким замедлением темпов развития экономики. И это вызывает серьезные сомнения по поводу аргумента о том, что экономические минусы карантина превышают его позитивный эффект для общественного здравоохранения.

Более того, есть мнение, что отказ от введения карантина также может иметь негативные экономические последствия. В конце марта экономисты Федеральной резервной системы и Массачусетского технологического института опубликовали исследование, которое показывает, что во время пандемии гриппа "испанки" в 1918 году, те американские города, которые ввели более жесткий карантин, позже столкнулись с меньшими негативными последствиями для экономики.

Надо отметить, что правительство сегодня продолжает искать способы поддержать экономику страны. Первый пакет мер по поддержке бизнеса вызвал много нареканий со стороны бизнес-сообщества. Однако, на днях стало известно, что кабмин изыскал 14 млрд сомов на поддержку экономической деятельности в рамках реализации второго этапа антикризисного плана.

В целом, пока правительству удается удержать ситуацию в руках, несмотря на множество различных факторов, которые этому не способствуют. К примеру, провалы в системе здравоохранения, которой еще недавно руководил министр-фармацевт, запомнившийся своей любовью к дорогим внедорожникам и страстью к реформированию, целью которого было – еще больше сократить расходы на медработников. Безусловно, у нас в стране имеются выдающиеся медики, профессионалы своего дела, но сама система здравоохранения и подготовки медперсонала и в хорошие-то времена давала сбои. Не говоря уже о том, насколько эффективно она работает сейчас.

Качество усилий властей в борьбе с коронавирусом также снижает тот факт, что в рядах правоохранительных органов отсутствует дисциплина. Едва ли не каждый день в СМИ появляются новости о том, как силовики, чья главная задача сегодня состоит в том, чтобы помогать поддерживать режим ЧП, сами становятся его нарушителями. Разве вправе милиционеры требовать от граждан неукоснительного соблюдения режима, если сами они ездят пьяными за рулем, торгуют "ночными бабочками" и продают спецпропуска?

Кстати, о спецпропусках. Их наличие на лобовых стеклах дорогих автомобилей позволяет сделать вывод, что коррупцию в Кыргызстане не остановит даже эпидемия. И это тоже работает против властей. Ну, не должно быть привилегированного класса при режиме ЧП. Тем более, что наша "элита" не отличается ни скромностью, ни умом. Судя по количеству аварий, которые происходят на улицах столицы в последнее время, даже у преступников больше здравого смысла и социальной ответственности – МВД ведь рапортует о снижении криминальной активности.