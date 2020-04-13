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Кыргызстанцы примут участие в медиапроекте "Строки Памяти"

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- Евгений Денисенко
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"Строки Памяти" – так называется еще один международный проект, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Инициированный Молодежной межпарламентской ассамблей СНГ, он стартовал в апреле и призван приобщить современников к той героической и трагической поре через строки произведений национальных поэтов государств – членов Межпарламентской Ассамблеи Содружества (ее участником является и Кыргызстан).

Как сообщили в МПА, этот медиапроект представляет собой серию поэтических видеопосланий (видеороликов) от каждой из стран СНГ. В каждом произведение национального поэта военных или послевоенных лет читают построчно на русском языке - ветеран или другой представитель старшего поколения, депутат национального парламента, известная в стране личность (актер, телеведущий, спортсмен, музыкант и т. д.), представитель молодежи.

Участников проекта и стихотворение (или отрывок из него) определяет парламент конкретного государства.

"Все видеоролики будут собраны в один видеоряд с символикой МПА СНГ и объединены общей памятью о героической истории наших народов", - отметили в Межпарламентской Ассамблее Содружества.

Проект "Строки памяти" имеет особую ценность для молодежи Содружества Независимых Государств.

"Он объединяет нас. Способствует сохранению памяти об общем подвиге наших народов. Кроме того, проект выполняет образовательную функцию, расширяет наши знания о национальных поэтах государств - участников СНГ военных лет, о выдающихся современниках наших государств, он пробуждает интерес к культуре и истории наших стран", - подчеркивает ответственный секретарь Молодежной межпарламентской ассамблей СНГ Маргарита Сафарова.


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URL: https://www.vb.kg/387124
Теги:
ВОВ, конкурс, СНГ, День Победы, Кыргызстан
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