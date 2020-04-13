Канатбек Азиз: "Видео Кимсанова - попытка шантажа и полива грязью"

То, что находящийся в розыске, Эмилбек Кимсанов доставлен в Кыргызстан только по прихоти Райымбека Матраимова – абсурд. Его видеообращение – очередной полив грязью, чтобы создать себе возможности для ухода от уголовной ответственности. Об этом заявил адвокат экс-замглавы таможни КР Канатбек Азиз.

По его словам, современные цифровые технологии позволяют монтировать голоса, создавать нужные диалоги, вплоть до присутствия человека в том или ином преступлении.

- А нестыковки на видео Кимсанова можно увидеть даже невооруженным глазом. Да и само сообщение о доставке журналиста – ложь и не более. На фоне всеобщей эпидемии можно воочию увидеть, чем на самом деле занят Райымбек Матраимов и люди, имеющие отношение к Фонду, - сказал Канатбек Азиз.

Полное заявление Канатбека Азиза на видео:

Напомним, пару дней назад в сети появилось видеообращение бывшего сотрудника Управления Государственной таможенной службы по Ошской области Эмилбека Кимсанова. На видеозаписи он рассказывает о своих связях с экс-зампредседателя ГТС Райымбеком Матраимовым. Также он заявляет о том, что Матраимов, якобы, отправил его с требованием привезти "живым или мертвым" журналиста Али Токтакунова.

В настоящее время Эмилбек Кимсанов находится в СИЗО. Его подозревают в избиении сына Мусы Конгантиева.