В Зеленограде осудили кыргызстанца за драку и грабеж

В Зеленограде (один из 12 административных округов Москвы) завершился судебный процесс в отношении гражданина Кыргызстана М.Куламанова. Обвинение ему было предъявлено по части 2 статьи УК РФ 161 - "Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни".

Как проинформировали в местных правоохранительных органах, инцидент с участием Куламанова, известного по кличке Казбек, произошел вечером 11 сентября 2019 года в старой части города. Согласно материалам дела, двое приятелей пили здесь пиво, когда к ним подошла компания знакомых. С ними тоже было спиртное, и застолье продолжилось в расширенном составе.

Позднее между двумя участниками посиделок вспыхнуло словесное разбирательство. Для продолжения его они покинули кафе и отошли к трансформаторной будке рядом с железной дорогой. Вслед за ними отправился и Куламанов. В какой-то момент он вдруг ударил впереди идущего мужчину по затылку, а когда тот упал, начал избивать кулаками и ногами. После чего забрал у лежащего на земле барсетку, в которой находились паспорт, банковская карта и 3 тысячами рублей, и скрылся.

Прибывшие на место драки полицейские быстро установили личность нападавшего. И вскоре нашли его спящим в автомобиле "Газель", где обнаружили и украденную барсетку.

Зеленоградский районный суд признал М.Куламанова виновным. И приговорил его к 11 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в силу, сообщили в суде.