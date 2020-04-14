В России могут начать проверять мигрантов на коронавирус

Заняться выявлением коронавируса среди трудовых мигрантов в России – с таким предложением выступил депутат Госдумы РФ, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Он считает, что этой работой и последующей изоляцией инфицированных должны заняться Министерства здравоохранения и внутренних дел страны.

"Трудовые мигранты на сегодня составляют очень большую и плохо контролируемую группу риска по коронавирусу. Многие из них потеряли работу, но из-за закрытия границ не могут покинуть страну, депортировать их невозможно", - отметил парламентарий.

По его словам, такие люди не всегда подпадают под режим самоизоляции, живут скученно, могут заражать друг друга и окружающих. К тому же многие сейчас заняты в тех сферах, которые продолжают работать, - это службы доставки и такси, торговля, производства и сельхозпредприятия. А в перспективе некоторые, будучи предоставленными сами себе, без денег и социальных прав, могут создавать не только медицинские, но и криминогенные риски.

Сергей Миронов напомнил, что и до пандемии мигранты в РФ не были охвачены системой обязательного медицинского страхования.

И поскольку работодатели, как полагает депутат, не будут пристально следить за их здоровьем, необходимо создание системы контроля со стороны органов власти за этой категорией людей.

Депутат сообщил, что в ближайшее время отправит запросы в профильные министерства – Минздрав и МВД - с просьбой рассмотреть соответствующие предложения. И подчеркнул, что на проблему должны обратить особое внимание также федеральные, и региональные власти.

Напомним, что еще в начале февраля текущего года премьер-министр РФ Михаил Мишустин, утвердив национальный план по борьбе с распространением коронавируса, предложил высылать зараженных иностранцев из России. По словам главы правительства, новый тип инфекции добавлен в перечень особо опасных заболеваний (среди 16 таких вирусов значатся также чума, холера, туберкулеза, ВИЧ, сибирская язва и другие).

Выполняя распоряжение, МВД РФ подготовило законопроект, предусматривающий депортацию мигрантов, у которых диагностированы заболевания, несущие опасность для общества. Принятие решений о депортации возлагается на МВД, Минздрав, ФСБ и органы санитарно-эпидемиологического надзора, порядок выдворения эти ведомства должны определять совместно с Минюстом. Согласно плану законопроектной деятельности правительства на 2020 год, данный документ уже в мае предусматривалось внести внесен на рассмотрение Госдумы. Однако произойдет ли это в нынешней ситуации и как в ней вообще может осуществляться депортация, пока неизвестно.