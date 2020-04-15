Кто ответит за дезинформацию про количество аппаратов ИВЛ в больницах КР?

В Кыргызстане 13 стационаров перепрофилированы для приема больных с коронавирусом. Об этом редакции VB.KG сообщили в Министерстве здравоохранения, уточнив, что в них оборудованы 87 палат интенсивной терапии для тяжелых больных. При этом, в резерве имеется еще 1315 коек, 119 из которых для интенсивной терапии.

Безусловно, это хорошая новость, но после убийственного сообщения о том, что половина аппаратов искусственной вентиляции легких, предназначенных как раз для интенсивной терапии в этих больницах, не работают, становится не по себе.

В больницах Кыргызстана и без того катастрофически малое количество аппаратов искусственной вентиляции легких даже в крупных медучреждениях. И были случаи, когда люди, нуждающиеся в ИВЛ, умирали, поскольку в клиниках не оказалось аппарата или он вышел из строя, о чем "Вечерка" рассказывала в своих материалах.

Теперь еще и выясняется, что из 649 аппаратов почти половина в нерабочем состоянии. Об этом открыто заявил на днях заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев. По его словам, в рабочем состоянии находятся 365 аппаратов.

Хотя буквально месяц назад Минздрав сообщал, что аппаратов ИВЛ достаточно и ни слова о том, что половине из них место на свалке, так как они отработали свой срок годности. Кто ответит за эту дезииформацию, за то, что страна не была готова к встрече со смертельной болезнью, хотя она уже уносила жизни людей в соседних странах? И когда, наконец, наше правительство будет отзываться на просьбы медиков приобрести то или иное оборудование, жизненно необходимое для спасения людей? В ответ на их, без преувеличения, мольбы слышатся одни обещания. И нынешнее плачевное состояние нашего здравоохранения не в специалистах – в стране работают отличные специалисты, а в их руководителях. И то, что Кыргызстан стал лидером по количеству медицинских работников, зараженных коронавирусом в мире, и даже вырвался вперед Италии, это следствие халатности руководства.

"Потребность в аппаратах ИВЛ составляет 80 штук. Они заложены в закупки проектов, работающих с Минздравом. За счет фондов закуплено четыре аппарата, которые переданы в инфекционные стационары в Бишкеке, Баткене, Токмаке и Джалал-Абаде", - сказал Нурболот Усенбаев. Но, думается, и этого количества аппаратов для нашей страны очень и очень мало, даже без учета нынешней ситуации.