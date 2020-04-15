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В сентябре ЦА может ждать новое испытание – вторжение боевиков

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- Виктория Гунгер
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В августе-сентябре Среднюю Азию может ожидать еще одна угроза. Исходить она будет от Афганистана и запрещенной террористической группировки ИГИЛ. Сейчас она базируется там после переброски боевиков с Ближнего Востока. Об этом сообщил VB.KG политолог Марс Сариев.

По его словам, дестабилизация Средней Азии реальна, как никогда.

- Вывод войск США из этого государства - сигнал ИГИЛ. Это развязывает деструктивным элементам руки. Пока их базы были там, Вашингтон,так или иначе, был заинтересован в определенной стабильности этого государства. А сейчас направлением вторжения боевиков станет, вероятнее всего, сначало Туркменистан, дальше по каспискому побережью - Казахстан, Поволжье, Таджикистан и Ферганская долина. То есть, ситуация в Афганистане может превратиться в некую "зону хаоса", а потом перекинутся на Среднюю Азию и СУАР в Китае, - считает Сариев.

Политолог отметил, что в ИГ, который сейчас перебазировался в ИРА, очень много боевиков – этнических уйгуров и выходцев из ЦА.

- Причем, они занимают высокие звания среди представителей спецназа и разведчиков ИГИЛ. У них имеется опыт ведения войны, отработанный на Ближнем Востоке. И все это в итоге может в скором времени обрушиться на Среднюю Азию, - добавил Марс Сариев.

Военные аналитики также уверены, что первыми государствами, в которые попытаются пройти боевики из Афганистана, станет Туркменистан и Таджикистана. В пользу этого сценария говорит нападение на туркменскую погранзаставу в июне 2018 года возле посёлка Тагтабазар. Тогда от рук боевиков погибли от 10 до 20 туркменских пограничников.

Апробировали боевики и границу с Таджикистаном в прошлом году. Нападение на погранзаставу "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе в 60 км к западу от Душанбе боевики устроили в ночь на 6 ноября 2019. Террористов было 20. 15 из них уничтожили, оставшихся задержали и допросили. В ходе операции погибли и два силовика с таджикской стороны. Стало известно, что напавшие были членами запрещенной террористической группировки ИГ. По данным таджикских спецслужб, они прорывались в РТ с конкретным заданием - устроить теракты для дестабилизации обстановки в стране.

Военные также уверены, что, несмотря на достаточно серьезное усиление на афгано-таджикской границе и создание нескольких новых погранзастав и постов, перейти эту линию по-прежнему не так сложно. Некоторые высокогорные участки практически необитаемы. Там по близости нет никаких погранчастей. А так как многие боевики выходцы именно из государств Средней Азии, то и о подобных приграничных брешах неплохо осведомлены. Это создает немалые опасности для региона, в целом. Причем, касаются они не только Таджикистана, но и Узбекистана и Кыргызстана.

Стоит напомнить, что в конце прошлого года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что террористическая организация "Исламское государство" продолжает укрепляться в Афганистане и готовит плацдарм для вторжения в Центральную Азию.

- Конечной целью боевиков является создание так называемого Великого Хорасана, включающего территории Афганистана и стран Центральной Азии. По имеющимся данным, приоритетными целями игиловцев могут стать объекты критической инфраструктуры, силовых ведомств и дипломатических представительств, а также иностранные граждане, - подчеркнул тогда Патрушев.

По последним данным, вооруженные группы действуют в северных приграничных провинциях Фарьяб, Сари-Пуль, Джаузджан, Балх и Саманган.

А вот ряд отечественных экспертов и вовсе уверены, что угроза для Кыргызстана куда ближе, чем кажется. На территории страны идет формирование отдельных "спящих ячеек", ведущих свою деструктивную пропагандистскую деятельность. И именно они в случае команды могут атаковать республику изнутри.

Ранее эксперт по странам Центральной Азии и Среднего Востока Александр Князев подчеркивал, что "нужно опасаться внутреннего протестного потенциала".

- Особенно среди той части населения, которая в силу низкого образования, религиозной неграмотности и социального статуса оказывается подверженной влиянию идеологий наподобие тех, что продвигал ИГИЛ".

А значит, ситуация с безопасностью всех постсоветских республик уже сейчас требует решительных действий.


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URL: https://www.vb.kg/387207
Теги:
Афганистан, граница, нападение, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, безопасность, ИГИЛ, Кыргызстан
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