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Пора? Граждане предлагают создать в КР ведомство "по прощению" (видео)

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Пользователи соцсетей предложили правительству создать в Кыргызстане новый госорган "Мамлекеттик Кечирим Суратуу Комитети". Обязанность у новой структуры будет одна – "требование прощения" от кыргызстанцев.

- Возложить на эту новую силовую структуру и передать ей часть функций и полномочий МВД и ГКНБ, таких как "требование прощения". Это снимет колоссальную нагрузку с силовых ведомств. И они, наконец, смогут больше заниматься своими прямыми обязанностями - обеспечением правопорядка и обеспечением национальной безопасности. Штат новой структуры МКСК можно укомплектовать лучшими работниками МВД и ГКНБ, - выступил с народной инициативой пользователь Бек С.

Так может быть действительно - "Мамлекеттик Кечирим Суратуу Комитети"?


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URL: https://www.vb.kg/387219
Теги:
ГКНБ, МВД, правительство, уголовная ответственность, безопасность, Кыргызстан, фейк
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