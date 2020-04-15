Пора? Граждане предлагают создать в КР ведомство "по прощению" (видео)

Пользователи соцсетей предложили правительству создать в Кыргызстане новый госорган "Мамлекеттик Кечирим Суратуу Комитети". Обязанность у новой структуры будет одна – "требование прощения" от кыргызстанцев.

- Возложить на эту новую силовую структуру и передать ей часть функций и полномочий МВД и ГКНБ, таких как "требование прощения". Это снимет колоссальную нагрузку с силовых ведомств. И они, наконец, смогут больше заниматься своими прямыми обязанностями - обеспечением правопорядка и обеспечением национальной безопасности. Штат новой структуры МКСК можно укомплектовать лучшими работниками МВД и ГКНБ, - выступил с народной инициативой пользователь Бек С.

Так может быть действительно - "Мамлекеттик Кечирим Суратуу Комитети"?