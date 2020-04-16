С больной головы на здоровую? Депутаты под шумок хотят закрыть обменки

В самый разгар бурного пленарного заседания Жогорку Кенеша 15 апреля тихо-мирно на сайте ЖК вдруг появилось объявление: "На общественное обсуждение с 15 апреля 2020 года выносится проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики". Инициатор: депутаты Жогорку Кенеша Г.Асылбаева, А.Абжалиев, С.Айдаров, И.Гайпкулов, П.Тулендыбаев, А.Осмонова, Э.Байбакпаев".

Этот "семиперсональный инициатор" предлагает в своем законопроекте убрать из Закона "О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности" и других законодательных актов любые упоминания обменных бюро.

И – внимание! – вот главная идея: "С момента вступления в силу настоящего Закона деятельность обменных бюро, осуществляющих обменные операции с наличной иностранной валютой на территории Кыргызской Республики, подлежит прекращению".

Причем чудо-законопроект, в случае его одобрения парламентом и президентом, "вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования".

Вот так, одним махом, хотят прикрыть деятельность немаленьких налогоплательщиков. Если они платят мало, почему не потребовать увеличить налогообложение? Но зачем уничтожать налогоплательщиков – хозяев обменок?..

В справке-обосновании к чудесному законопроекту аргументация сногсшибательная: "Предлагаемый законопроект разработан в целях прекращения деятельности отдельных субъектов - участников валютного рынка, осуществляющих обменные операции с наличной иностранной валютой и нацелен на обеспечение эффективности, целостности и безопасности применения надзорных мер Национального банка на валютном рынке республики, что в последующем отразится на результативности работы Национального банка в сфере проведения адекватной денежно- кредитной политики и в сфере банковских отношений".

Еще удивительный аргумент. Оказывается, "Национальным банком за период с 01.01.2014 г. по 01.12.2014 г. проведены 1215 проверок деятельности обменных бюро по всей территории Кыргызской Республики, по результатам которых, выявлены нарушения законодательства со стороны обменных бюро, выраженные в отсутствии идентификации клиентов, укрывательстве обменными бюро реальных объемов операций, связанных с обменом валют, следовательно, предоставлением некорректной информации в Национальный банк".

Причем здесь и сейчас, в тяжелейшем апреле 2020-го, какие-то проверки Нацбанка в тучном 2014-м? Загадка нынешней законодательной деятельности. Отгадка, наверное, в том, что в 2015 году Нацбанк уже предлагал закрыть все обменки, но это тогда не удалось.

А вот ближе к современности. В справке утверждается, что "в свете последних событий в марте 2020 года, обменные бюро, воспользовавшись ситуацией неопределенности и нервозности, связанной с событиями в стране и общий мировой экономический кризис, а также распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и объявления со стороны ВОЗ того, что с 11 марта 2020 года вспышка приобрела характер пандемии, выставили на вторичном рынке необоснованные обменные курсы на доллары, и вызвали в последующем искусственный ажиотаж и соответственно повышение спроса на иностранную валюту".

Что называется, с больной головы на здоровую. Через обменки проходят незначительные объемы долларов и другой иностранной валюты – по сравнению с банками. Если банки в чем-то промахнулись, зачем винить в этом обменки?

Еще в справке-обосновании к "радикальному антиобменочному законопректу" утверждается, что "принятие настоящего проекта закона не повлечет за собой социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий. Дополнительно, отмечаем, что принятие данного законопроекта дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета не потребует".

Разрешите серьезно во всех этих парламентарных благопожеланиях усомниться. Почему они не подсчитали, на сколько сократятся поступления в государственный бюджет с закрытием обменок и прекращением ими оплаты налогов и лицензий?

Причем, явно очень-очень забегая вперед, в справке-обосновании вдруг утверждается: "Для обеспечения общественного обсуждения и реализации статьи 22 Закона Кыргызской Республики "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики", данный законопроект был размещен на официальном сайте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (www.kenesh.kg), замечаний и предложений не поступало".

Откуда такая уверенность в отсутствии замечаний? Для начала – просьба к авторам законопроекта считать эту публикацию категорическим несогласием с их "ценными" (во всех смыслах) предложениями.

И надо напомнить, что на страницах "Вечернего Бишкека" не раз публиковались авторитетные мнения против подобных предложений о тотально-тоталитарном закрытии обменок.

Категорически против любых запретительных мер не раз выступал исполнительный директор Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Алишер Санарбек уулу. Он негодовал, что из тысячи действующих обменных бюро менее, чем у трети имеются лицензии:

- Возникает вопрос, почему Нацбанк до сих пор не решил эту проблему. Причина заключается в слабом администрировании, осуществляемом регулятором. Обычно стоимость иностранной валюты в обменных бюро на 20–50 пунктов ниже, чем в банках. Почему тогда к обменкам у Нацбанка негативное отношение, а к банкам лояльное? - не раз вопрошал он, согласившись с тем, что наводить порядок на валютном рынке давно пора, - призывал Санарбек уулу.

А депутат ЖК Дастан Бекешев тоже не раз призывал к тому, чтобы ужесточить законодательство по отношению к деятельности обменок, но не инициировать их тотальный запрет. Ведь их закрытие приведет лишь к тому, что на рынке будет очень тяжело прежде всего простым гражданам, поскольку банки работают по менее гибкому графику, и не во всех регионах есть развернутая сеть филиалов, в которых можно было бы осуществлять обменные операции. Для того чтобы навести порядок на валютном рынке, нужно повысить административную ответственность за разного рода махинации: за спекуляции, за невыдачу чека, за работу без лицензии.

И доктор экономических наук Жумакадыр Акенеев перед своей кончиной призывал к наиболее рациональному решению – "требуется вовсе не полное упразднение обменных пунктов, а сокращение их количества. Тогда контроль бы повысился, но вместе с тем наш валютный рынок остался достаточно либеральным".

В заключение надо напомнить давнюю публикацию "ВБ" под названием "Обменка" с возу - кому легче?"

Главная мысль, актуальная и сегодня: если надавить на обменки, то дальнейшее известно - "черный" рынок, фальшивые деньги, обман и тому подобное. Не исключено, что снижение конкуренции приведет к новому витку девальвации сома.

Поэтому желание закрыть то, что сейчас не удается проконтролировать, может в итоге привести к гораздо худшим последствиям!