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В Бишкеке столкнулись патрульная машина с бусиком. Пострадали двое

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- Оксана Гут
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В Бишкеке автомобиль Управления патрульной службы милиции врезался в бусик, последний от удара отпрокинулся на бок.

Как сообщили VB.KG в пресс-службе комендатуры Бишкека, сегодня, 16 апреля, примерно в 6.20 часов на пересечении улиц Кольбаева и Лермонтова столкнулись автомобиль марки "Лада Приора" и грузовой микроавтобус "Мерседес-Спринтер". В результате ДТП, пострадали оба водителя, бригадой "скорой помощи" они были госпитализированы в БНИЦТО. Пассажиров в двух авто не было.

"В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия", - сказали в комендатуре.

Видео с места ДТП опубликовал у себя на странице Facebook гражданский активист Болот Ибрагимов.


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URL: https://www.vb.kg/387240
Теги:
ДТП, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан, пострадавшие
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