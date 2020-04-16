В Бишкеке столкнулись патрульная машина с бусиком. Пострадали двое

В Бишкеке автомобиль Управления патрульной службы милиции врезался в бусик, последний от удара отпрокинулся на бок.

Как сообщили VB.KG в пресс-службе комендатуры Бишкека, сегодня, 16 апреля, примерно в 6.20 часов на пересечении улиц Кольбаева и Лермонтова столкнулись автомобиль марки "Лада Приора" и грузовой микроавтобус "Мерседес-Спринтер". В результате ДТП, пострадали оба водителя, бригадой "скорой помощи" они были госпитализированы в БНИЦТО. Пассажиров в двух авто не было.

"В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия", - сказали в комендатуре.

Видео с места ДТП опубликовал у себя на странице Facebook гражданский активист Болот Ибрагимов.