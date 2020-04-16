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Вблизи Токмака молодой мужчина домогался к пятилетней девочке

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- Екатерина Улитина
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В селе Арал недалеко от Токмака был задержан подозреваемый в совершении развратных действий по отношению к пятилетней девочке. Об этом VB.KG сообщили в ГУВД Чуйской области.

Вызов в дежурную часть поступил 15 апреля примерно в 10.40.

"По факту на место немедленно выехала следственно-оперативная группа. На месте 28-летняя местная жительница Н.А. написала заявление о принятии мер в отношении своего односельчанина, который 14 апреля примерно в 14:00 часов в одном из сараев совершил развратные действия в отношении ее несовершеннолетней дочери 2014 года рождения. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 165 (Развратные действия) УК КР", - сообщают в управлении внутренних дел области.

В ходе неотложных мер была установлена личность подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель Ш.А. Мужчина в тот же день был задержан сотрудниками милиции и сейчас содержится в изоляторе временного содержания. Следственные мероприятия продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/387260
Теги:
ГУВД, дети, изнасилование, педофилия, Чуйская область, Кыргызстан
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