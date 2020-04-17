В Госдуме призвали поддержать иностранных рабочих

В условиях пандемии коронавируса необходима поддержrа в России иностранных рабочих. Об этом заявил глава Комитета Государственной думы РФ по делам национальностей Валерий Газзаев.

"Много мигрантов, занятых в строительстве, сферах торговли и ЖКХ, не успели и не смогли вернуться на свою родину. Большинство тех, кто остался на территории России, лишились работы, зарплат и не могут продлить патент. Некоторые общественные организации мигрантов обратились в правительство России с просьбой предусмотреть на время пандемии некоторые послабления для своих соотечественников", - отмечает парламентарий.

По словам Газзаева, речь, в основном, идёт о гражданах бывших республик Советского Союза, потомках тех, кто вместе, плечом к плечу защищал страну в ходе Великой Отечественной войны. "Перед лицом общемировой пандемии мы должны быть гуманными и поддерживать тех, кто сегодня оказался в сложной жизненной ситуации", - подчеркнул глава думского комитета.

Оказать такую поддержку, считает Газзаев, должны и бизнес, общественные организации, национальные диаспоры, с тем, чтобы "как можно быстрее люди смогли вернуться к работе после окончания пандемии".

О необходимости обратить внимание на проблему мигрантов, которые в условиях коронавируса остались без работы, заявил и другой депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов.

Нилов считает, что необходимо прекратить очную пролонгацию нахождения мигрантов на территории РФ (сегодня все иностранцы, которые собираются пребывать в России более недели обязаны вставать на миграционный учет).

"Все структуры миграционные заставляют их приходить и осуществлять пролонгацию. Берут отпечатки. Вторая проблема. Чем питаться этим людям, которые остались без работы? Кто эту проблему будет решать? Те, кто потеряли работу, должны быть немедленно возвращены на родину. Оставлять здесь людей без работы в скученных общежитиях – это преступление. Власти на что-то обращают внимание, типа запрет на прогулку в парках, рыбалку, а на что-то более важное – закрывают", – отметил Нилов.