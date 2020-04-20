Минздрав получил от "Чайна Петроль Компани Джунда" помощь на 2,5 млн сомов

ОсОО "Чайна Петроль Компани Джунда" передала для медиков гуманитарную помощь в виде средств защиты, так сегодня необходимых им. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения КР.

Церемония вручения помощи состоялась 17 апреля с участием сотрудников Минздрава во главе с министром и представителей ОсОО "Чайна Петроль Компани Джунда" в лице руководства предприятия.

Медработникам страны переданы 50 тысяч медицинских масок, 2 тысячи защитных костюмов, стоимость дара составляет примерно 250 тысяч юаней, или 2,5 миллиона сомов.

Министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов выразил искреннюю благодарность руководству ОсОО "Чайна Петроль Компани Джунда" за оказанную своевременную и необходимую помощь медикам в нынешней нелегкой борьбе с COVID-19.