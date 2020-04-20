Юная таэквондистка из Оша не прекращает тренировок даже в режиме ЧП

Семилетняя таэквондистка АилинАиша Иминова из Оша продолжает тренироваться даже во период ЧП. Времени даром она не теряет - готовится к новым победам.

АилинАиша занимается боевым искусством с пяти лет и уже успела зарекомендовать себя как перспективная спортсменка. Несмотря на юный возраст, она уже несколько раз была серебряным и бронзовым призером на международных соревнованиях.

Одну из своих медалей АилинАиша успела завоевать в этом году. В феврале она, вместе с другими участниками сборной города Ош, ездила на соревнования в Алматы – там проходил открытый турнир "Kazakhstan OPEN" по таэквандо ITF среди детей, юниоров и взрослых. Из Казахстана девочка вернулась с бронзовой медалью.

Во время ЧП, как рассказала VB.KG мама спортсменки Дилбар Джеенбекова, АилинАиша не унывает и продолжает тренироваться каждый день – дома и на спортплощадке лицея, рядом с которым живет ее семья.