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Юная таэквондистка из Оша не прекращает тренировок даже в режиме ЧП

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- Александра Василькова
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Семилетняя таэквондистка АилинАиша Иминова из Оша продолжает тренироваться даже во период ЧП. Времени даром она не теряет - готовится к новым победам.

АилинАиша занимается боевым искусством с пяти лет и уже успела зарекомендовать себя как перспективная спортсменка. Несмотря на юный возраст, она уже несколько раз была серебряным и бронзовым призером на международных соревнованиях.

Одну из своих медалей АилинАиша успела завоевать в этом году. В феврале она, вместе с другими участниками сборной города Ош, ездила на соревнования в Алматы – там проходил открытый турнир "Kazakhstan OPEN" по таэквандо ITF среди детей, юниоров и взрослых. Из Казахстана девочка вернулась с бронзовой медалью.

Во время ЧП, как рассказала VB.KG мама спортсменки Дилбар Джеенбекова, АилинАиша не унывает и продолжает тренироваться каждый день – дома и на спортплощадке лицея, рядом с которым живет ее семья.


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URL: https://www.vb.kg/387350
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