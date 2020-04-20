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В Кыргызстан прибыли медики из Китая для борьбы с COVID-19

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- Оксана Гут
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Сегодня, 20 апреля, в Кыргызскую Республику прибыла группа медицинских специалистов из Китайской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Китайские медики будут оказывать помощь и делиться опытом с отечественными специалистами по борьбе с коронавирусной инфекцией. Кроме того, они поделятся лучшими практиками и методиками в лечении больных.

Напомним, что договоренность о направлении медицинских экспертов из Китая в нашу страну была достигнута 14 апреля 2020 года в ходе телефонного разговора президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Отметим, ранее сообщалось о прибытии в страну восьми медиков из Польши по линии Всемирной организации здравоохранения.

Польские медики будут оказывать помощь отечественным медицинским работникам в борьбе с коронавирусной инфекцией в городах Бишкек, Ош и Джалал-Абад.

Специалисты двух стран будут обмениваться информацией и делиться накопленным опытом в данном направлении.


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URL: https://www.vb.kg/387354
Теги:
Китай, Кыргызстан, врачи, коронавирус, карантин
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