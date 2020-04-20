Решается вопрос продления действия паспортов граждан КР в РФ

Гражданам Кыргызстана в России можно повременить с продлением сроков пребывания. Об этом проинформировало соотечественников посольство КР в РФ, сославшись на соответствующий Указ президента РФ, принятый в условиях борьбы с пандемией коронавируса.

В дипмиссии напомнили, что согласно этому Указу, подписанному 18 апреля, в нынешней ситуации продлены сроки временного пребывания иностранных граждан в России. Такая норма распространяется на период с 15 марта по 15 июня текущего года/

"То есть, если до 15 марта продление регистрации осуществлялось в территориальных органах миграции РФ, то в случае окончания сроков регистрации в период с 15 марта до 15 июня гражданам Кыргызстана не требуется обращаться в отделения по вопросам миграции МВД России для продления срока пребывания в ней", - пояснили в посольстве.

Здесь также, отвечая на многочисленные обращения соотечественников, проинформировали по вопросу оформления общегражданских паспортов граждан Кыргызстана в связи с окончанием их сроков действия. И сообщили, что в ближайшее время будет решен вопрос продления таких сроков.