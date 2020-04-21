В. Путин: Постсоветские страны уже преодолевают страхи возрождения СССР

Страхи перед возрождением СССР в постсоветских странах постепенно преодолеваются, так как объединение усилий идет на пользу всем. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, ничего удивительного в интеграции на постсоветском пространстве нет, кроме того, что участвующие в ней страны "до сих пор не продвинулись на этом пути так", как они бы могли бы это сделать, чтобы стать еще более эффективными.

- Тем не менее, надо прямо об этом сказать: преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий [идет] на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно, - сказал российский лидер.

По его словам, все участники интеграционных процессов на постсоветском пространстве чувствуют эти преимущества.

Как отметил президент РФ, везде в мире страны пытаются повысить уровень своей конкурентоспособности за счет объединения усилий.

- Для республик бывшего Советского Союза это - абсолютно естественное дело", - подчеркнул Путин.

Он назвал огромными преимуществами постсоветских стран общий язык межнационального общения - русский, общую инфраструктуру транспорта, энергетики и связи.

- Используя все эти наработанные десятилетиями, если не веками, преимущества, мы повышаем свою конкурентоспособность. Только так я могу объяснить сопротивление некоторых наших западных коллег, которые до недавнего времени вообще не хотели даже разговаривать с нашим экономическим - именно экономическим, не политическим, не военным - объединением (Евразийским экономическим союзом - прим. ТАСС). Потому что они не хотят роста или увеличения возможностей своего конкурента, ну а мы-то этого хотим, потому что это путь к повышению благосостояния наших людей", - заметил президент РФ.

Путин считает, что не следует пока спешить с расширением Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который сейчас входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и РФ, отмечает издание.

- Мы не спешим ни к расширению, ни к тому, чтобы перепрыгивать через определенные этапы. Потому что мы смотрим на то, как развиваются интеграционные процессы в других регионах мира, в той же Европе возникло много сложностей, - сказал глава государства.

По его мнению, "поэтому нужно двигаться постепенно, не спеша".

Говоря о том, каким должен быть ЕАЭС в идеале, Путин заметил, что "идеальных вещей вообще не бывает, в том числе и в межгосударственных отношениях".

- Всегда достигнутые решения - это компромиссы, а это значит, кто-то кому-то в чем-то уступает, и идеальной ситуации, на первый взгляд, нет, - пояснил российский лидер, передает ТАСС . - Но она идеальна в том смысле, что сложенная нами система отношений позволяет добиваться компромиссов. Это результат того, что мы не идем по пути давления, выкручивания рук. А когда эти компромиссы достигаются на добровольной основе, они исполняются и становятся реально работающими.