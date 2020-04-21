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Художникам Кыргызстана на карантине творится лучше, чем в обычное время

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- Анастасия Карелина
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Большинство кыргызстанцев второй месяц находится на карантине. Кому-то понадобилось немало сил, чтобы приспособиться к работе на удаленке, постоянному присутствию дома всех членов семьи, битвам на компьютер и другие девайсы. А кому-то самоизоляция, оказывается, очень даже по сердцу. Как оказалось, художникам нынешний непростой период подходит как нельзя лучше. VB.KG поговорил с пятью известными отечественными творцами и попросил поделиться своими впечатлениями о весне 2020 года.

"Пасхальные зайцы" и "Метаморфозы музыки"

Бишкекский мастер-кукольник Наталья Копытова считает, что творческому человеку пережить нынешний непростой период гораздо проще, чем кому бы то ни было другому.

"У меня появилось время, чтобы приступить, наконец, к давно задуманным проектам. Поработать неспешно, размеренно. В настоящий момент у меня есть серьезный заказ. Поэтому изучаю историю будущего персонажа, продумываю детали. А так как времени достаточно, никто не торопит, в промежутках делаю и еще что-то для души, как говорится, по вдохновению", - рассказывает Наталья Копытова.

Под влиянием весеннего настроения у Натальи родилась интересная работа под названием "Метаморфозы музыки". Также год назад она задумала сделать пасхального зайца. Задумка воплотилась в реальность. А потом мастер изваяла для этого ушастого персонажа подружку.

На карантине Наталья Копытова успевает и учиться: смотрит различные мастер-классы, знакомится с новыми техниками

Просто праздник какой-то!

Народный мастер Кыргызстана, резчик по дереву Михаил Сафиулов вообще уверен, что для творческих людей период самоизоляции – самое лучшее время.

"Если у человека есть мастерская, и он может в нее попасть, то нет никаких проблем. Мне в этом плане повезло. И, знаете, так спокойно как сейчас, я давно не работал. Никуда не нужно спешить, можно попробовать кучу вариантов, больше времени уделить отделке изделий. В общем, просто праздник какой-то!", - признается Михаил Сафиулов.

Нам мастер прислал огромное количество фотографий того, что он уже успел сделать в период вынужденной изоляции. То, что могут сейчас видеть читатели VB.KG, лишь небольшая их часть. И задумок у Михаила еще много. В настоящий момент он трудится над двумя рукоятями для тростей, несколькими кулонами и переделывает одну из своих старых работ – решил, как он выразился, слегка изменить деревянной девушке "прическу". Хочет также закончить макет парусника.

"Конечно, я как и все слежу за обстановкой в мире, и меня тревожит ситуация с этим вирусом. Но люди сами не соблюдают режима самоизоляции. Надеяться только на врачей нельзя. Они делают, что могут. Давайте поможем им и всей стране! Кыргызстанцы, не гуляйте по улицам! Займитесь творчеством! Даже если у вас нет мастерской, карандаши-то в каждом доме есть. Попробуйте рисовать. У вас получится, вот увидите! Лично мне еще бы месяца два-три посидеть в мастерской, и то боюсь не хватит, чтобы воплотить в реальность все идеи", - добавляет Михаил Сафиулов.

Набираю скорость, как автогонщик

Известный живописец Момунбек Акматкулов, творящий под псевдонимом Момун Астар, более двадцати лет живет и работает в Турции. В Бишкек он приезжает, чтобы навестить родных и близких, дать мастер-классы, принять участие в выставках и других интересных мероприятиях. VB.KG связался с мастером, чтобы узнать, как ему работается в нынешнее непростое время.

"Художники менее подвержены пандемии из-за специфики своей профессии – по большей части камерной работы. Когда весь мир на карантине нам есть, чем заняться. Нужно пользоваться всеобщей тишиной и творить. Я, например, в данное время пишу натюрморты. Благо, есть антиквариат и интересная коллекция африканских масок. На перспективу думаю о тематических композициях. У меня сейчас, если так можно выразиться, состояние автогонщика – когда новички на поворотах сбавляют скорость, я ее набираю", - говорит Момунбек Акматкулов.

Но в обозримом будущем, по мнению художника, индустрия искусства может кардинально измениться. Уже сейчас она сильно пострадала: музеи и галереи закрыты, художники не имеют медицинской страховки, оплачиваемых отпусков. Нельзя забывать и о том, какое количество выставок отменилось или перенеслось на неопределенный срок, и сколько еще творческих поездок и пленэров также придется отменить. Творить, конечно, можно и в изоляции, но кто будет приобретать произведения искусства, ведь позволить себе купить картину сейчас могут лишь единицы.

"Яблони в цвету" и "Рыжее солнце"

Бишкекский художник и психолог Екатерина Гуляева в обычное время обучает рисованию всех желающих в уютной мастерской изобразительного творчества для детей и взрослых "Чердачок искусств". Но сейчас занимающихся даже в формате онлайн становится все меньше и меньше. Это и понятно, люди предпочитают экономить средства. Зато у Екатерины появилось время, чтобы рисовать самой, чем она и занимается.

В самоизоляции у Гуляевой родилось несколько интересных акварелей.

"Когда в городе началось буйное цветение, мне очень хотелось соприкоснуться, соединиться с этой красотой, ароматами, ощутить пробуждение новой жизни. Я рисовала цветущие яблони и наслаждалась – линиями, цветом, неясными размывами и четким контуром, теплым светом и прохладными свежими тенями, переходом от предельной ясности к намеку и недосказанности и обратно. Я все еще ищу свой характер и почерк в акварели. Вижу, как любимые художники узнаваемы в своих характерных приемах и способах. У меня живет идея какого-то внутреннего знания, алгоритма. Но на практике мой алгоритм постоянно меняется в зависимости от задачи", - объясняет Екатерина Гуляева.

Художник и психолог задумывала еще одну работу для своей черно-белой серии "Сумерки". Пробовала. Но… что-то не пошло. Гуляевой отчаянно хотелось цвета. Так родилось "Рыжее солнце".

"Нынешний карантин – это шанс взять паузу в бесконечной суете будней. Рисование сейчас поглощает меня целиком. Когда я организовывала студию, расписание и весь режим продумывала так, чтобы хоть несколько дней в неделю могла по два, три, а лучше четыре часа посвящать реализации собственных задумок. 2017-й и 2018-й годы были в этом смысле очень продуктивными. И сейчас вот эта вынужденная мера ограничения деятельности напомнила мне насколько важно для творца свободное от суеты время. Когда перед тобой стоит минимум задач, и можно полностью погрузиться в работу", - добавляет Екатерина Гуляева.

Стимпанк в космических масштабах

Театральный художник Николай Жестовский также на карантине не сидит без дела. Именно сейчас появилась возможность заняться тем, до чего в обычное время руки просто не доходили.

"Уже есть несколько готовых работ, а что-то пока в процессе – рождается потихоньку. Я продолжаю экспериментировать в стиле стимпанк, который мне очень нравится. Многое в нем смотрится совсем по-другому. Например, одна из моих любимых тем – космос. Тут и разные планетоиды и многоликая Луна. Думаю, на следующей выставке смогу показать все это публике", - говорит Николай Жестовский.

Художник продолжает активно творить и в смешанной технике. Поскольку он все-таки художник театральный и, создавая что-то для сценического пространства, часто использует именно смешанную технику, подобные работы получаются, можно сказать, сами собой. А еще Жестовский много лет увлекается моделированием. Море и корабли манили его всегда. Поэтому даже на карантине он не изменяет своей страсти – строит модели исторических парусников и шхун.


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URL: https://www.vb.kg/387389
Теги:
художник, карантин
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