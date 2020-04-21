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Абдикаримов: Мы стараемся реагировать на все замечания

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- Нина Ничипорова
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"Минздрав открыт для диалога и не закрывается от своих коллег, мы вместе стоим на страже здоровья кыргызских граждан и вместе противостоим трудностям", - заявил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

В настоящее время в Министерство здравоохранения поступает много жалоб от медиков, в социальных сетях также звучит много предложений и обращений от работников здравоохранения. Они требуют навести порядок в системе, улучшить работу по обеспечению сотрудников организаций здравоохранения республики средствами защиты, дополнительными финансовыми и социальными поощрениями, надлежащими условиями труда для безопасной деятельности во время чрезвычайного положения. Сообщает советник министра здравоохранения Елена Баялинова.

"Мы читаем, обсуждаем и стараемся реагировать на все поступающие замечания и инициативы, особенно те, которые касаются оперативного реагирования на нужды и обеспечения безопасности медперсонала. Что касается системных изменений, касающихся принципов управления, пересмотра индикаторов, КТУ на уровне первичной медико-санитарной помощи и других, то перед принятием решения вопросы эти требуют более тщательного изучения и всестороннего обсуждения. Мы обязательно к ним вернемся, когда пандемия коронавируса пойдет на спад", - заверил глава Минздрава.


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URL: https://www.vb.kg/387394
Теги:
Минздрав, социальные сети, Кыргызстан, медики
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