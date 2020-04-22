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Анвар Исаев из Нооката убит в гестапо Дортмунда. Родных просят откликнуться

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- Светлана Лаптева
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В последние дни перед приходом американцев гестапо Дортмунда расстреляло более 300 военнопленных, среди которых значится и фамилия Исаев Анвар Хасанович, который до войны жил в Наукатском районе (Ноокатский район) и работал в колхозе Иски-Наукат (Эски Ноокат).

С просьбой помочь найти родных, и любые данные жители Германии обратились в поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш". Как сообщили поисковики важно найти родственников, получить отклик от земляков расстрелянного воина, для того чтобы помочь увековечить имя солдата на месте гибели.

- На нас вышел руководитель исторического общества Дмитрий Костоваров, который рассказал, что занимается поиском с 2006 года, в частности поиском имен в Западной части Германии. И на некоторых кладбищах благодаря их работе появились обелиски с именами, - пояснили представители поискового движения.

- Один из наших проектов направлен на поиск имён жертв гестапо Дортмунда. В последние дни, перед приходом американцев, они расстреляли от 230 до 300 узников. Среди них были немцы- сопротивленцы, французы, бельгийцы, сербы, поляки и по нашим сведениям более 90 советских граждан. Имена, находящихся в последние дни в застенках мы нашли. Среди них и Исаев.

В документах указана последняя отметка "отпущен", что на языке гестапо означало "смертный приговор". После прихода американцев, в городе - в воронках от бомб нашли прикопанными много трупов, которые нельзя было опознать. Выстрел в затылок и сам факт того, что трупы не были захоронены, а только прикопаны не позволили провести опознание. Личные вещи и жетоны военнопленных были изъяты гестаповцами. Немцев опознали в отдельных случаях родственники. Французов заставили признать жертвами уже после войны родственники тех, кто не вернулся из плена. А советскими военнопленными никто не занимался. Теперь вот мы нашли 96 имён и пытаемся сделать все для открытия памятника расстрелянным военнопленным с именами на русском языке. Важно найти родных, посмотреть что сохранилось в архивах воинов, которые значатся в списке. Кто-то же должен за них заступиться, вспомнить, - рассказали поисковики из Германии.

По базам данных "Память народа" стало известно, что Исаев Анвар Хасанович, в одно документе значится 1916 года рождения, в другом 1920, но идентично, что он уроженец села Атенино Теньгушевского района, Мордовии. Был призван на фронт еще до войны - 13 февраля 1941 года из Наукатского района. Где он работал или жил, пока неизвестно. В архиве ЦАМО храниться запрос с просьбой установить судьбу сына-солдата от его отца Исаева Хасана Ильясовича, и запрос сделан из г. ФерганЫ, причем, указан адрес отца солдата улица Щорса, д 10.

Возможно дома в Наукате у него оставалась жена, ребенок, может быть братья, сестры или какая-либо другая родня.

Для потомков в этой ситуации важно понимать, что Исаев Анвар Хасанович оказался стойким воином, которого не смогли сломить концлагери, шталаги за всю войну. Интересно, что в Книге Памяти Мордовии солдат Исаев Анвар Хасанович значится убитым в бою еще в ноябре 1941 года. ( без указания места и воинской части). А он продолжал бороться с фашистами, и видимо, изрядно попортил нервы фашистам, если даже в конце войны "угодил" в гестапо.

Для информации

Гестапо - секретная государственная полиция, орган для борьбы с инакомыслием. Организована Гитлером ещё в 30-е годы. Наши попадали туда за криминал, воровство, расхищение разрушенных бомбёжкой домов, отсутствие документов и нашивок на одежде, политическую борьбу в сопротивлении, за призывы к сопротивлению и участие в сопротивлении, распевание политических песен, гоммосексуализм, прослушивание вражеских радиостанций и пр. Так же туда попадали как иностранцы, так и немцы.

По иронии, в Дортмунде, после бомбёжек союзников осталось единственное целое здание в городе - это гестапо. Всех гестаповцев Дортмунда нашли после войны. В 1957 году состоялся суд и из 64 человек признали виновными лишь 17. Им дали сроки от 2,5 до 7 лет, но через 2 года все были амнистированы. При этом все знают, что расстреляв 300 человек в Дортмунде, команда в полном составе бежала в соседний город Хемер, где находился ещё один лагерь военнопленных и расстреляли там ещё 90 человек. К слову .... мэром города с 1976 по 1993 год был ... офицер СС. В 1990 журналисты раскопали его историю, но это не помешало ему дальше руководить городом.


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