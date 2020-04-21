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СМИ просят не манипулировать темой отставки премьер-министра

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- Бакыт Басарбек
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Руководитель пресс-службы Президента КР Наргиза Мансурова призвала СМИ и политические круги воздержаться от распространения недостоверной информации по поводу возможной отставки премьер-министра. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее словам, лучше будет всю энергию направить на содействие государственным органам в борьбе с инфекцией

"Просим воздержаться от различных информационных манипуляций вокруг возможной отставки Премьер-министра КР, Правительства и выбора кандидатур на пост Премьер-министра страны.

На данный момент усилия всех органов государственной власти полностью направлены на борьбу с распространением коронавирусной инфекции и ее последствиями.

Предполагаем, что кем-то намеренно распространяются подобные слухи, которые усиленно муссируются в последние дни.

В этой связи, призываем политические круги и средства массовой информации направить всю энергию на содействие государственным органам в борьбе с инфекцией", заявила Мансурова.


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URL: https://www.vb.kg/387422
Теги:
отставка, президент, Кыргызстан, премьер-министр
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