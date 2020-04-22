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Тридцать два долгих дня борьбы с Covid-19 во имя спасения жизни пациента

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- Нина Ничипорова
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Из Ноокатской территориальной больницы после двукратных отрицательных ПЦР анализов, выписали пациента, который при поступлении был в тяжелейшем состоянии из-за коронавирусной инфекции. Медицинские работники больше месяца боролись за его жизнь.

По словам заведующего инфекционным отделением Ноокатской территориальной больницы Дильшата Мамажанова, лечение пациента с Covid-19 проходило в четыре этапа.

- Пациент поступил к нам в тяжелом состоянии, с температурой, кашлем, резкой дыхательной недостаточностью. После консилиума с участием главного внештатного пульмонолога Минздрава Талантбека Сооронбаева, инфекциониста Айнуры Кутмановой и реаниматологов мы приступили к лечению. Первый его этап заключался в оксигенотерапии. Изначально обходились кислородными концентраторами. Подключили больного к аппарату, но нехватка кислорода увеличивалась, и нами было принято решение подключить пациента к еще одному аппарату. Таким образом, использовали шесть концентраторов для одного пациента, подключив их ко рту и к носу. Поддерживали организм кислородом, чтобы легкие продышались. Затем руководство больницы привезли жидкий кислород в бочках, который дает большой поток жидкого кислорода – около 30 литров в минуту! Мы подключили нашего пациента к нему, и динамика улучшилась, - рассказал VB.KG Дильшат Мамажанов.

- Следующий этап лечения состоял из антибиотикотерапии широко спектра действия. Контролировали каждый процесс в организме на этапе лечения антибиотиками, поскольку их прием обусловлен появлением грибковой инфекции. На фоне тяжести COVID-19 у пациента начали отказывать жизненно важные органы: печень, почки, повысилось давление. Этот вирус поражает весь организм. Он затронул все органы. Вместе с антибиотиками давали противовирусные препараты, согласно рекомендациям ВОЗ.

Когда объем кислорода упал до отметки 40 (при нормальных показателях 90-100), нами было приятно решение подключить его к аппарату ИВЛ. Но благодаря профессионализму наших специалистов до этого не дошло. Мы его вытащили! Хотя могли потерять в любую минуту. Состояние пациента после правильного лечения резко пошло на улучшение. Мы продолжали кислородную поддержку, потихоньку снижая объемы кислорода с каждым днем. За 32 дня борьбы за его жизнь мы добились отрицательных результатов на коронавирус. При этом другие жизненные показатели тоже пребывают в норме. Пациенту приобрели кислородный оксигенатор на дом, с помощью которого он самостоятельно может выполнять все манипуляции. Мы его выписали со спокойной душой. Теперь он на обязательном 14-дневном домашнем карантине, - сказал заведующий отделением.

В его голосе было столько радости и гордости, что им удалось, несмотря на то, что пациент был на грани жизни и смерти, спасти его жизнь. Спасибо вам, доктора, от всех кыргызстанцев


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URL: https://www.vb.kg/387437
Теги:
борьба, Ноокатский район, Кыргызстан, больница, коронавирус
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