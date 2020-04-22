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В Петербурге осудили иностранца за поддельные кыргызские документы

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- Евгений Денисенко
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Кировским районным судом Санкт-Петербурга вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина Узбекистана Икромжона Напасова. Ему инкриминировалось совершение двух преступлений, оба связаны с использованием поддельных кыргызских документов.

Как сообщили в этой судебной инстанции, уголовное дело в отношении Напасова было возбуждено по ч. 3 ст. 237 УК РФ (Использование заведомо подложного паспорта гражданина, поддельного водительского удостоверения).

Судом установлено, что в сентябре 2019 года автомобиль "Хундай Солярис" под управлением Напасова был остановлен сотрудником госавтоинспекции. После чего тот предоставил водительское удостоверение гражданина Кыргызской Республики, как выяснилось - поддельное.

Затем этот же гражданин, находясь в помещении 8-го отдела полиции УМВД России по Кировскому району, предъявил паспорт гражданина КР – также поддельный.

Суд признал Икромжона Напасова виновным в совершении инкриминируемых ему деяний. И назначил наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.


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URL: https://www.vb.kg/387440
Теги:
подделка, Россия, суд, Кыргызстан, Мигрант, Документ
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