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ГРС КР предлагает продлить сроки действия паспортов до 1 сентября

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- Оксана Гут
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Государственная регистрационная служба предлагает продлить сроки действия паспорта гражданина Кыргызской Республики, а также сроки регистрации и продления регистрации иностранного лица и лица без гражданства. Соответствующий проект постановления правительства опубликован 21 апреля на портале общественного обсуждения НПА. Разработчиком является министерство юстиции КР, обсуждения продляться до 20 мая.

Как отмечают в минюсте, в связи с мерами по недопущению распространения короновирусной инфекции (COVID-19) граждане и иностранцы столкнулись с определенными трудностями. В отдельных местностях Кыргызской Республики, где введено чрезвычайное положение, с 31 марта 2020 года все Центры обслуживания населения (далее - ЦОН) закрыты до стабилизации ситуации в стране.

В связи с чем, для предоставления возможности кыргызстанцам, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства получить необходимые услуги в ЦОНах (без взимания штрафов) после стабилизации обстановки разработан проект постановления правительства КР "О вопросах обеспечения населения документами, удостоверяющими личность граждан Кыргызской Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства".

В частности, в целях обеспечения прав и защиты законных интересов граждан Кыргызской Республики, которые своевременно не могли заменить паспорта по истечению срока действия в результате обстоятельств непреодолимой силы, а также беспрепятственного получения гражданами Кыргызской Республики государственных услуг проектом предлагается продлить сроки действия:

- паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года до 1 сентября 2020 года;

- общегражданского паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2006 года (за исключением гражданина не достигшего 16-летнего возраста) до 1 сентября 2020 года.

- регистрации или продления регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства, у которых истекли установленные сроки регистрации или продления регистрации.

А также предлагается допустить на сдачу общереспубликанского тестирования лиц, не документированных паспортом гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года, на основании свидетельства о рождении.

Отмечается, что предлагаемые нормы потребуют дополнительных финансовых затрат.


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URL: https://www.vb.kg/387445
Теги:
ГРС, Министерство юстиции, закон, паспорт, регистрация, Кыргызстан, карантин
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