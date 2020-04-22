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ЕАБР: Экономика КР начнет восстановление во второй половине года

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- Александра Василькова
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Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует начало восстановления экономической активности Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана во второй половине 2020 года. Этот процесс продолжится и в следующие два года. Об этом говорится в материалах банка "Макрообзор ЕАБР: обновленный прогноз".

ЕАБР считает, что поддержку экономикам региона окажут широкомасштабные меры властей в области налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики. Они помогут сгладить негативные экономические и социальные последствия пандемии COVID-19 и оздать условия для нормализации экономической активности по мере улучшения эпидемиологической ситуации.

"Условия функционирования стран - участниц ЕАБР существенно изменились в конце марта - начале апреля 2020 года. Ужесточение карантина в государствах с крупнейшими экономиками вследствие пандемии COVID-19 привело к переоценке перспектив мирового роста в сторону ухудшения. Беспрецедентные меры по сдерживанию распространения заболевания, принимаемые властями большинства стран - членов банка наряду с падением внешнего спроса и цен на сырьевые товары оказывают значительное влияние на экономическую активность в регионе. В связи с этим ЕАБР актуализировал макроэкономические прогнозы с учетом действия обозначенных факторов", - говорится в документе.

Аналитики ЕАБР выделяют две основные группы каналов влияния пандемии COVID-19 на экономики стран - участниц банка. Первая группа каналов связана с осложнением внешнеэкономической конъюнктуры, что проявляется в ослаблении спроса на экспорт, сокращении доходов от поставок за рубеж сырьевых товаров вследствие падения их цен, нарушении глобальных цепочек добавленной стоимости, уменьшении объемов денежных переводов, ухудшении настроений бизнеса, а также ужесточении финансовых условий.

По оценкам экспертов ЕАБР, потери ВВП стран - участниц банка от действия внешних факторов могут составить в 2020 году около 2 процентов.

Вторая группа каналов cопряжена с внутренними ограничительными мерами, введенными в ряде государств региона для сдерживания распространения заболевания. Их действие проявляется в снижении производственных показателей большого количества секторов экономик, в первую очередь относящихся к сфере услуг. Потери годового ВВП стран - участниц ЕАБР от месяца самоизоляции оцениваются аналитиками банка в размере около 1,5–2 процентов.

В обзоре отмечается, что под влиянием указанных факторов агрегированный ВВП стран - участниц ЕАБР сократится в 2020 году на 2,2 процента после увеличения на 1,7 процента годом ранее.

- Увеличению темпов роста ВВП в Казахстане и Кыргызстане в 2021 году будет способствовать постепенное восстановление внутреннего и внешнего спроса и, конечно же, значимую поддержку в этот период окажут меры, предпринимаемые государственными органами. В Казахстане можно выделить инициированные два пакета антикризисных мер для снижения негативных последствий пандемии. Размер пакетов составляет около 6,5 процента ВВП, это значительно сгладит потери выпуска из-за коронавируса. Кыргызстану же МВФ одобрил выделение чрезвычайной финансовой помощи в размере около 1,4 процента ВВП. Кроме этого, согласно нашим предпосылкам, будут постепенно восстанавливаться цены на энергоресурсы, средняя цена нефти в 2020 году составит порядка 40 долларов за баррель и будет постепенно восстанавливаться до 2022 года, до уровня 50-60 долларов, - рассказал VB.KG начальник отдела экономического анализа ЕАБР Алексей Кузнецов.

Страна2017201820192020П2021П2022П
Страны - участницы ЕАБР2,12,71,7-2,22,62,3
Республика Армения7,55,27,6-1,77,47,2
Республика Беларусь2,53,11,2-3,31,82,2
Республика Казахстан4,14,14,5-1,05,54,1
Кыргызская Республика4,73,84,50,15,64,2
Российская Федерация1,82,51,3-2,32,32,0
Республика Таджикистан7,17,37,55,57,87,6

При этом, отмечается, что ослабление национальных валют в I квартале текущего года окажет давление на стоимость импортируемых товаров, что послужит ключевым фактором ускорения инфляции в большинстве стран региона в 2020 году.

"Влияние курсовой динамики на цены товаров и услуг, по оценкам аналитиков банка, будет ограниченным, в том числе из-за снижения эффекта переноса валютного курса на инфляцию в большинстве государств - членов ЕАБР в последние годы. Кроме того, прогнозируемое ослабление внутреннего спроса и снижение роста цен в странах, являющихся основными торговыми партнерами, будут оказывать значимое дезинфляционное влияние. Наибольшее воздействие данных факторов ожидается в 2021 году, что приведет к существенному замедлению инфляции в большинстве государств - участниках ЕАБР и может обусловить смягчение монетарной политики", - поясняют аналитики.

Эксперты ЕАБР также отмечают, что неопределенность перспектив развития экономики в мире и странах - участницах банка остается высокой. Макроэкономический прогноз для государств региона критическим образом зависит от характера течения пандемии COVID-19. Сохраняется вероятность углубления негативных тенденций в мировой экономике, что может послужить триггером дальнейшего падения цен на ключевые товары экспорта стран - участниц банка.

Эпидемическая ситуация в государствах региона труднопредсказуема, что не позволяет с полной уверенностью говорить о скором снятии карантинных мер. В случае реализации указанных рисков прогнозы ЕАБР по росту ВВП могут быть пересмотрены.

Отметим, Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Государствами - участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.


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URL: https://www.vb.kg/387450
Теги:
банковский сектор, бизнес, ВВП, Кыргызстан, деньги, экономика, коронавирус, COVID-19, ЕАБР
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