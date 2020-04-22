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Узбекистан массово скупает в Кыргызстане картофель? Ответ Минсельхоза КР

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- Оксана Гут
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Узбекистан, действительно, скупает картофель в Кыргызстане, но не массово. Об этом 22 апреля на брифинге заявил Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Эркин Чодуев.

"Действительно, экспортно-импортные операции не останавливаются. Есть факты, что Узбекистан закупает картофель в Кыргызстане. Но не массово, как говорят. Наши предприниматели ведут продажу через автодорожный КПП "Кызыл-Кия" и "Достук", - отметил он.

В целом, министр сообщил, что на сегодня нет большой проблемы по продовольственной безопасности.

"Продовольственная безопасность играет для нас ключевую роль. На сегодня дефицита по 11 основным социально-значимым продуктам нет. Весенне-полевые работы ведутся по графику, фермеры сделали большую работу", - заключил Чодуев.


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URL: https://www.vb.kg/387458
Теги:
Минсельхоз, продовольствие, Узбекистан, цены, экспорт, Кыргызстан
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