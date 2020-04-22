Узбекистан массово скупает в Кыргызстане картофель? Ответ Минсельхоза КР

Узбекистан, действительно, скупает картофель в Кыргызстане, но не массово. Об этом 22 апреля на брифинге заявил Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Эркин Чодуев.

"Действительно, экспортно-импортные операции не останавливаются. Есть факты, что Узбекистан закупает картофель в Кыргызстане. Но не массово, как говорят. Наши предприниматели ведут продажу через автодорожный КПП "Кызыл-Кия" и "Достук", - отметил он.

В целом, министр сообщил, что на сегодня нет большой проблемы по продовольственной безопасности.

"Продовольственная безопасность играет для нас ключевую роль. На сегодня дефицита по 11 основным социально-значимым продуктам нет. Весенне-полевые работы ведутся по графику, фермеры сделали большую работу", - заключил Чодуев.