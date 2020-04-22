КР открывает границы для иностранных специалистов

В рамках трудовых квот зарубежные специалисты снова могут въезжать в Кыргызстан. Об этом сообщает Государственная миграционная служба.

Отмечается, что по распоряжению правительства созданы условия, по которым в Кыргызстан могут приехать экспаты по квотам на трудовую миграцию, установленным на 2020 год.

"Данное решение обусловлено тем, что ряд совместных предприятий и компаний испытывают затруднения в продолжении работы, ввиду невозможности приглашения иностранных специалистов в соответствии с предусмотренными квотами, в частности в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, промышленности и строительства, энергетики, геологоразведки, горнорудной промышленности и дорожного строительства", - объясняют в ведомстве.

Таким образом, предусмотрены исключения на въезд в КР для иностранных специалистов на основании обращений соответствующих отраслевых государственных органов.

Подчеркивается, что организация условий для обсервации прибывающих иностранных специалистов будет осуществляться за счет средств приглашающих организаций и предприятий, в строгом соответствии с порядком, установленным Министерством здравоохранения.