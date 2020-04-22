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КР открывает границы для иностранных специалистов

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- Александра Василькова
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В рамках трудовых квот зарубежные специалисты снова могут въезжать в Кыргызстан. Об этом сообщает Государственная миграционная служба.

Отмечается, что по распоряжению правительства созданы условия, по которым в Кыргызстан могут приехать экспаты по квотам на трудовую миграцию, установленным на 2020 год.

"Данное решение обусловлено тем, что ряд совместных предприятий и компаний испытывают затруднения в продолжении работы, ввиду невозможности приглашения иностранных специалистов в соответствии с предусмотренными квотами, в частности в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, промышленности и строительства, энергетики, геологоразведки, горнорудной промышленности и дорожного строительства", - объясняют в ведомстве.

Таким образом, предусмотрены исключения на въезд в КР для иностранных специалистов на основании обращений соответствующих отраслевых государственных органов.

Подчеркивается, что организация условий для обсервации прибывающих иностранных специалистов будет осуществляться за счет средств приглашающих организаций и предприятий, в строгом соответствии с порядком, установленным Министерством здравоохранения.


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URL: https://www.vb.kg/387467
Теги:
правительство, трудовая миграция, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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