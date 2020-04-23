150-летие Ленина в Бишкеке выдалось очень необычным (фото)

В Кыргызстане и во всем мире в условиях разгара коронавирусной пандемии необычно скромно отметили 150-летие Владимира Ленина - главы Советского правительства с октября 1917 по январь 1924 годов и лидера безраздельно, жестоко и кроваво правившей партии коммунистов-большевиков.

Вчерашний день: роскошные розы к памятнику и табличка с листовкой неподалеку

Вcе началось 22 апреля с того, что на одной из беломраморных колонн в западной части площади "Ала-Тоо", ближе к улице Киевской, где-то рано утром вдруг появилась явно самодельная табличка к юбилею Владимира Ленина. С ленинским профилем (вождь – в кепке, улыбается, что вообще бывало у него редко, так как страдал мизантропией и многими другими серьезными недугами). На табличке была необычная надпись: "22.04.1870 – 22.04.2020. 150 лет Владимиру Ленину – вождю кыргызских рабочих! Кыргыз жумушчуларынын жол башчысы, Владимир Лениндин 150 жылдыгы!" Как прокомментировали VB.KG в руководстве Партии коммунистов Кыргызстана, "почему бы и нет? Творческое переосмысление ценностей..."

В этот же ранний утренний час на решетчатом заборе вокруг "Белого дома" тоже вдруг появилась листовка с изображением Ленин и с лапидарным текстом: "Ленин, вернись!"

Но главные события бишкекской Ленинианы развернулись у памятника Ильичу на Старой площади, в сквере напротив "Серого дома c колоннами", где сейчас работает Правительство.

Лидер Партии коммунистов Кыргызстана, депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев рассказал VB.KG следующее. С двумя товарищами по партии он к 10 часам утра пришел с цветами к памятнику Ленину. Там уже было два самостоятельно пришедших коммуниста и… человек семь-восемь людей в камуфляже во главе с неким полковником. Больше, чем тех, кто пришел в штатском и с цветами.

Масалиев объяснил товарищу полковнику и его сослуживцам, что коммунисты режим чрезвычайного положения нарушать не будут, возложат цветы и немедленно удалятся, исходя из норматива "больше трех не собираться". Что и было сделано.

А минут через пятнадцать к памятнику подошел и секретарь ЦК Партии коммунистов Кыргызстана, бессменный директор Фрунзенского (Бишкекского) филиала Центрального музея Ленина в апреле 1982 - январе 1992 годов Шералы Эгембердиев. Чуть задержался, потому что его трижды на пути к памятнику останавливали милиционеры: "Куда? Зачем?"

Эгембердиев рассказал VB.KG, что поразился, какие роскошные розы были возложены его товарищами по партии. И это, когда цветочные магазины закрыты из-за пандемии! Как говорится, "места надо знать".

Еще Шералы Эгембердиев рассказал, что коммунисты возлагали цветы к монументам Ленину и в других городах и весях Кыргызстана, в том числе в заоблачном Нарыне. В селе Оргочор Джети-Огузского района цветы возложили к отреставрированному недавно памятнику.

Что касается монумента в Бишкеке, то история его необычна. Памятник Ленину открыли в 1984-м, причем уже в годы суверенитета Жогорку Кенеш принял специальный закон о том, что этот монумент запрещается демонтировать или переносить на другое место. Но тогдашнему президенту Акаеву ничего не стоило тот закон нарушить. По акаевской команде монумент развернули на 180 градусов и перенесли в скверик. Со лживым пояснением, мол-якобы-дескать, эта Старая площадь - часть площади Ала-Тоо.

…Лейла Саралаева, главный редактор газеты "Новые Лица", в своем тексте к мастерскому вчерашнему фоторепортажу Вячеслава Оселедко на ленинскую тему (смотрите фото) отмечает: "В Бишкеке есть несколько памятников и барельефов организатора социалистической революции Владимира Ленина. Уже сейчас они являются привлекательными местами для историков и туристов".

Не только Айтматов не стал Нобелевским лауреатом, Ленину тоже премию зажали

Сенсация из прошлого: оказывается, Ленина номинировали на Нобелевскую премию мира. Разумеется, при его, Ленина, жизни. Ведь посмертно Нобелевка не присуждается. Однако, к примеру, Чингиза Айтматова номинировали на Нобелевскую премию по литературе неоднократно, а вот Ленина – лишь раз, причем не одного, как того же Айтматова, а… вместе с Троцким!

Солидное российское информагентство ТАСС в репортаже из еще более солидного Государственного исторического музея на Красной площади рассказало про выдвижение Владимира Ленина на Нобелевскую премию мира 1918 года - один из наименее известных эпизодов всей Ленинианы.

Причина проста: в советскую эпоху эту историю предпочитали обходить молчанием. Ведь Ленина номинировали на награду вместе со Львом Троцким, роль которого в развитии коммунистического движения старались приуменьшить. После 1930-х это с успехом удавалось, однако современники помнили другое. Для них Ленин и Троцкий были связаны неразрывно, а вот о Сталине многим свидетелям революции 1917 года сказать было нечего.

Номинировать обоих советских лидеров на Нобелевскую премию предложил восхищенный министр образования Норвегии Йерген Лавланд, прочитавший "Декрет о мире" - призыв большевиков к прекращению Первой мировой без аннексий и контрибуций. Вдохновленный Лениным Лавланд перешел от слов к делу: оформил свое предложение через публикацию в газете "Социал-демократ". Заявка имела перспективу, ведь инициативный скандинав возглавлял Нобелевский комитет Норвегии. Однако начавшийся в 1918 году красный террор свел усилия по признанию Ленина буржуазией на нет.

(Кстати, автору этих строк, Александру Тузову, москвичи Бабаевы рассказывали семейное предание: Троцкий был прекрасным оратором, а Ленин – так себе! Лично бабаевские дедушки и бабушки слышали те ораторские выступления обоих нобелевских номинантов.)

И все же экземпляр газеты "Социал-демократ" с нобелевским призывом Лавланда заказали себе советские власти. Многие годы его хранили в запасниках Центрального музея Ленина. Экспонировать раритетное издание приняли решение только в наши дни.

Праздник в одиночестве

Члены КПРФ с разрешения мэрии Москвы возложили цветы к Мавзолею на Красной площади. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин рассказал, что в акции участвовали не более 50 человек. В условиях самоизоляции они должны были соблюдать дистанцию в полтора метра.

- Коронавируса мы не боимся и не собираемся бояться. У нас прививка еще советская. Пусть он нас боится! А мы хотим привить советскость всей стране, чтобы они тоже не боялись коронавируса, - сказал Рашкин в комментарии "Новой газете".

На телеканале RT пофантазировали, каким бы мог быть день рождения Ленина на карантине. В одном из роликов грустный вождь сидит один у юбилейного торта.

В "Комсомольской правде" опубликовали "возможное интервью" c Лениным в наши дни. Вождь размышляет про кризис, Украину и коррупцию.

На малой родине Ленина, в Ульяновске, в связи с сохранением угрозы распространения коронавирусной инфекции и введением в регионе режима повышенной готовности юбилейные мероприятия прошли в основном в онлайн-формате.

Тематические выставки, экскурсии, трансляции спектаклей, акции и конкурсы организовали с 16 по 22 апреля. Все они под общим лозунгом "Ленин - Ульянов. Человек, политик, миф". И, как отмечают в региональном Минкульте, послужат "продвижению культуры диалога и дискуссии на примере одного из самых ярких и неоднозначных политических мыслителей и практиков ХХ века".

На официальном ютуб-канале "Единица хранения" Государственного архива новейшей истории Ульяновской области представлена выставка "Народный артист в образе Ленина".

Музей-заповедник "Родина В.И.Ленина" приглашает приглашает принять участие в виртуальной экскурсии "Тропа Ильича". Ее обещают опубликовать на более чем 40 информационных ресурсах.

Одним из ключевых событий юбилея стало открытие Международного выставочного проекта "Ленин и время" в музее Хо Ши Мина во Вьетнаме. Экспозицию подготовили на основе музейных фондов Ленинского мемориала в Ульяновске, Музея-мемориала Мао Цзэдуна в городе Шаошань и музея Хо Ши Мина в Ханое.

…И вчера, и сегодня, и завтра, и в последующие дни можно много интересного найти на официальном сайте Государственного исторического музея-заповедника Горки Ленинские http://mgorki.ru. Здесь огромное объявление: "Ушли на сайт Культура.рф. Вернемся скоро!" В смысле – из-за коронавируса музей-заповедник для посетителей пока закрыт. Но – можно его рассмотреть во всех деталях на интернет-сайте. Тем более интересно, что сюда навсегда переехал и музей-квартира Ленина в Кремле.