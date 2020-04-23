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Орозалиев объяснил, почему убрали бетонные блоки, установленные день назад

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- Оксана Гут
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Комендатура Бишкека убрала все бетонные блоки на перекрёстках столицы, установленные 21 апреля. Комендант Алмазбек Орозалиев на брифинг сегодня, 23 апреля, объяснил почему.

"За сутки происходит более 500 вызовов скорой помощи, которые поступают от горожан. В связи с чем, чтобы установленные блоки не ограничивали проезд скорой медицинской помощи и других противопожарных, а также спасательных служб, было принято решение отложить ограничение на въезд и выезд со второстепенных дорог на другой срок", - отметил он.

Напомним, что 21 апреля комендатура Бишкека установила 77 бетонных блоков, тем самым закрыв въезд в центр города, якобы для снижения автомобильного потока на дорогах. Блоки простояли одни сутки.


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URL: https://www.vb.kg/387484
Теги:
МЧС, скорая помощь, перекрытие дорог, Бишкек, Кыргызстан, карантин
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