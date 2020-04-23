Свой взгляд на шедевр Достоевского готовит для публики Шамиль Дыйканбаев

Спектакль по мотивам романа Федора Достоевского "Преступление и наказание" готовится представить публике на сцене Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова режиссер Шамиль Дыйканбаев. Рабочее название представления - "Мармеладовы".

Взяться именно за это произведение великого русского писателя Шамиль Дыйканбаев хотел давно, но все как-то не складывалось. И когда в прошлом году актриса КНАДТ, заслуженная артистка Кыргызской Республики Жипариса Кочорбаева предложила ему вместе поработать над одной пьесой, режиссер познакомился с материалом и сделал ответное предложение – поставить "Преступление и наказание", вернее историю о семье Мармеладовых.

- Хочу сразу уточнить один момент. Публика, которая придет на наш спектакль не увидит главного героя романа "Преступление и наказание" Родиона Раскольникова. У нас не будет убийства старухи-процентщицы. Мы расскажем историю других персонажей этого произведения Достоевского – Семена Захаровича, Катерины Ивановны и Сонечки Мармеладовых. Для меня очень важна история этой семьи. Если зрители придут на наш спектакль, они поймут почему, в чем ее актуальность на сегодняшний день, - рассказывает VB.KG Шамиль Дыйканбаев.

Инсценировку режиссер сделал сам. Этот процесс занял примерно полгода. Перевод на кыргызский язык, на котором и будет играться представление, осуществила Жипариса Кочорбаева. Актриса работала с текстом Достоевского около трех месяцев. Шамиль Дыйканбаев вообще называет ее соавтором спектакля. Она же исполнит роль Катерины Ивановны.

- Преступление и наказание" в его классическом, хрестоматийном варианте в истории кыргызского театра присутствует. Роман Достоевского еще в советское время ставился в Нарынском театре. Хотя у нас будет совсем другая история, попытка взглянуть на это великое произведение с иной точки зрения, мне было интересно прочесть ту инсценировку. Увы, я так и не смог ничего отыскать, - добавляет Шамиль Дыйканбаев.

Приступая к репетициям, постановочная группа думала о Малой сцене театра. Но художник-постановщик Садыр Ниязакунов предложил интересное решение, рассчитанное на большое пространство. После долгих поисков и обсуждений все сошлись на том, что "Мармеладовы" будут выпущены все-таки на Большой сцене КНАДТ.

К моменту объявления в стране карантина работа над новым спектаклем близилась к финалу. Поскольку это внеплановая постановка, были некоторые проблемы с финансированием. Оставалось получить средства на то, чтобы сшить костюмы актерам и доделать часть декораций. Выпустить "Мармеладовых" планировали на открытии театра после грандиозного капитального ремонта, который начался здесь несколько месяцев назад.

- У нас уже практически все готово. Актеры выучили роли, каркас спектакля выстроен, остаются детали. Сейчас я периодически созваниваюсь с артистами. Они пока работают дома сами. Репетировать в режиме онлайн мы не можем, потому что театр – живое искусство, тут важна энергетика, экран ее не передает. Очень надеемся, что как только карантин закончится, мы соберемся и выпустим спектакль. Хочется, наконец, показать зрителям то, во что мы вложили столько труда, и услышать их мнение, - поясняет Шамиль Дыйканбаев.