Сколько тратит Кыргызстан на лечение каждого зараженного COVID-19? Ответ МЗ

На сегодня в Кыргызстане еще не подсчитаны расходы на лечение каждого зараженного COVID-19. Об этом на брифинге 24 апреля сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

"Социально-экономический ущерб от каждого случая мы еще не успели подсчитать. Но, наверное, я предполагаю, что на лечение и медицинское обслуживание пациента расходуется такая же сумма как и в Узбекистане", - сказал главный санитарный врач.

К слову, ранее сообщалось, что в Узбекистане на одного пациента с коронавирусной инфекцией тратится 3 тысячи долларов.

Напомним, на 24 апреля в Кыргызстане зафиксировано 656 случаев заражения COVID-19. Из них 326 пациентов находятся в стационаре, в том числе пятеро в реанимации.

Выписаны за все время – 322 человека. Из них 53 медработника - 18 врачей, 24 среднего медперсонала, 8 младшего медперсонала и 3 других специалиста.