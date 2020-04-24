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В ночном ДТП в Бишкеке с участием семи машин пострадали двое

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- Оксана Гут
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Пресс-служба комендатуры Бишкека сообщила некоторые подробности о ДТП, которое попало на видео очевидцев.

Авария по данным ведомства, произошла ночью 23 апреля примерно в 01:30 часов на пересечении улиц Каралаева-Куттубаева.

"Водитель П.А 1988 года рождения на автомобиле марки "Субару Легаси", не справившись с управлением, совершил автонаезд на шесть автомобилей марок: две "Тойота Ленд-Крузер", "Мерседес-Бенц", "Минивен", "Тойота Камри" и "Лада", - говорится в сообщении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье 155 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств) Кодекса КР о проступках, назначены необходимые экспертизы.

В результате ДТП двое - пассажир и водитель автомобиля "Субару Легаси" пострадали. Они были госпитализированы каретой скорой помощи с различными травмами в БНИЦТО.


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URL: https://www.vb.kg/387528
Теги:
ДТП, Бишкек, Кыргызстан, пострадавшие, карантин
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