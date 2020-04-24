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Поставки лекарств для детской онкологии в Оше - разъяснения Минздрава

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- Екатерина Улитина
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Поставки лекарственных препаратов для онкологических больниц в Кыргызстане будут поставляться с учетом потребностей всех пациентов с данным заболеванием. Об этом VB.KG сообщили в Минздраве.

- Неправильно рассматривать детскую онкологию в Оше отдельно от Центра гематологии и онкологии в Бишкеке. Потребности в лекарствах Ошской межобластной больницы учтены. Тендер объявлен на все позиции, которые они запросили. Более того, лекарства закупаются с учетом появления новых больных. То есть Ош получит свою долю препаратов в соответствии с их потребностями, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что еще в январе Наццентру онкологии было дано задание собрать необходимые данные о потребностях республики в лекарствах. Тендер уже объявили, членам комиссии разослали необходимую документацию.

- То есть процесс идет. Обычно он занимает около месяца, но сейчас в связи с пандемией коронавируса правительство приняло ряд решений, которые ускорят этот процесс. Например, ввозить жизненно важные лекарства, в период карантина, позволено без регистрации и маркировки. Думаю, на этот раз проблем с отсутствием поставщиков не будет. Они все знают о ситуации, - заключили в Минздраве.

Ранее, Минздрав уже объявлял тендеры на покупку ряда лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний, однако поставщики не изъявляли желания привозить лекарства. Об этом в ходе брифинга рассказал замминистра Минздрава Нурболот Усенбаев.

- Отделение детской онкологии Ошской межобластной онкологии испытывает затруднения, так я думаю, что в других отделениях такие же проблемы есть, но в этом году для них будут организованы закупки. В прошлом году было несколько тендеров, но так как очень мало в республике этих дорогостоящих препаратов, поставщики не участвуют в тендерах из-за этого возникают проблемы с поставками. На сегодня многие препараты включениы в централизованные закупки Минздрава, часть из них уже есть, часть задерживается из-за закрытия границ, - сказал Усенбаев.

Фонд ЮНИСЕФ предлагает осуществить поставки некоторых жизненно важных лекарств, используя их механизмы.

Напомним, общественные организации бьют тревогу из-за нехватки препаратов для лечения онкологических заболеваний. Они опасаются, что Ошское отделение может и вовсе остаться без лекарств.


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URL: https://www.vb.kg/387530
Теги:
дети, здравоохранение, онкология, Ош, Кыргызстан, Минздрав
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