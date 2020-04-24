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Навечно в нашей памяти. Умер борец Михаил Костопуло

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- Вячеслав Аникин
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Ушел из жизни мастер спорта международного класса СССР по вольной борьбе Михаил Константинович Костопуло. Он стал одним из первых единоборцев Кыргызстана, громко заявивших о себе на международной арене.

Михаил Костопуло в 1977 году завоевал первое место на Всесоюзных Молодежных играх. В 1981 году завоевал золотую медаль на первенстве Европы в финском городе Оулу, а еще через три годы стал серебряным призером чемпионата СССР по вольной борьбе среди взрослых. На счету Михаила Константиновича Костопуло немало и других громких побед. Этого талантливого борца тренировал один из лучших наставников Советского Союза по вольной борьбе Александр Ремезов, который, находясь в Кыргызстане, долгое время руководил молодежной сборной СССР по этому виду спорта.

В 90-х годах прошлого века Михаил Костопуло уехал на постоянное место жительство на свою историческую Родину - Грецию, но связи со своими друзьями спортсменами не терял. После смерти Александра Ремезова в 2007 году он приезжал в Кыргызстан для участия в церемонии открытия памятника своему наставнику и оказания поддержки его семье.


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URL: https://www.vb.kg/387534
Теги:
вольная борьба, спорт, Кыргызстан
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