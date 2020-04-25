За время карантина "Штаб помощи" доставил продукты питания 304 649 семьям

За время карантина была оказана гуманитарная помощь 304 649-ти семьям по всей республике. Об этом сообщает "Штаб помощи".

Ежедневно волонтеры развозят нуждающимся продуктовые наборы. В них входят: мука, сахар, чай, масло растительное, макароны, рис, крупа.

По данным Штаба, по городу Бишкек помощь получили - 63 880 семей, в Чуйской области - 57 440, в Ошской области - 89 269, в Джалал-Абадской - 39 053, Баткенской - 12 580, Иссык-Кульской – 22 615, Нарынской – 10 329 , Таласской области – 9 483 семей.

Напомним, в "Штабе помощи" объединились представители госорганов Кыргызстана и активные неравнодушные граждане. Помощь в виде финансовых средств стекается на специально созданный счет.

Спонсоры и волонтеры помогают нуждающимся, социально-уязвимым гражданам - малоимущим семьям, лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Запросы приходят на электронную анкету 1227.tunduk.kg. Просьбу о помощи можно также оставить по номеру call-центра 1227 (звонок бесплатный) с 9.00 до 18.00; Telegram-канал народный штаб - "Биз барбыз";