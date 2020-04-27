Китайские разработчики создали новую модель СИЗ

Китайские разработчики создали новую модель комплексного медицинского защитного костюма. Сообщается, что новый тип медицинского защитного костюма включает в себя несколько защитных нарядов и будет безопаснее и удобнее в ношении. По данным газеты "Жэньминь жибао", эксперты дали положительную оценку этому новому костюму на совещании по рассмотрению технических вопросов медицинского оборудования.

Обладая различным строением для мужчин и женщин, комплексный костюм предназначен для обеспечения всесторонней защиты медицинских работников в одном костюме, чтобы им не приходилось носить на работе несколько разных защитных оболочек.

Ткань и фильтрующий материал нового типа, которые были использованы для производства костюма, сделают его более удобным для ношения. Новый костюм прошел соответствующие тесты качества.

Разработчики сообщили, что они провели опрос среди более 280 медицинских работников, которые боролись на первой линии с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Ухане, чтобы убедиться, что новый костюм удовлетворяет их требованиям в реальной работе.

По словам разработчиков, данного типа костюм был введен в опытную эксплуатацию в медицинском центре Главбольницы НОАК и получил удовлетворительные отзывы. И будут приложены все усилия, чтобы добиться его широкого использования среди медицинского персонала.