Срочно нужны продукты лично тебе или соседям? Звони, не стесняйся!

Мэрия Бишкека торжественно обещает откликнуться на каждую просьбу о помощи продуктами. То есть никаких "голодных бунтов" никто не допустит.

Советник мэра по информационной политике Гуля Алмамбетова лично заверила VB.KG, что каждая просьба о помощи многодетным и малоимущим семьям, семьям с ЛОВЗ и пенсионерам будет оперативно, внимательно и благожелательно рассмотрена.

- Дорогие горожане! Бишкек – любимый дружный город! Если вам нужна помощь или в ней нуждаются ваши соседи, пожалуйста, сообщите нам в районные штабы. Заявки принимаются круглосуточно, - поясняет Гуля Алмамбетова.

Первомайский район: 661537, 0702 493993, 0990 644410;

Ленинский район: 656920, 0551 184328;

Свердловский район: 360707, 0703 906116, 0705 641833, 0705 038389;

Октябрьский район: 576550, 0555 401681, 0709 812324.

Волонтерский штаб мэрии: 0551 573989.

Вот только несколько свежих примеров.

Команда управления землепользования и строительства (УЗС) столичной мэрии поддержала более 1500 семей, отвезли им продуктовые корзины.

Надо напомнить, что на прошлой неделе сотрудники управления муниципального имущества (УМИ) мэрии города вместе с предпринимателями-арендаторами муниципального имущества раздали более тысячу продуктовых корзин жителям Свердловского района. Коллектив управления земельных ресурсов (УЗР) поддержали более 2 тысяч 500 семей.

По словам Гули Алмамбетовой, гумпомощь раздавалась точечно строго по спискам, сформированным районными штабами, МТУ по заявкам жителей в колл-центр штабов, в соцсетях и СМИ.

С каждый днем увеличивается объемы гумпомощи от частных компаний, организаций и фондов, которые хотят помочь городу в борьбе с коронавирусной инфекцией. Так, компания "Акнет" поддержала жителей Ленинского района, развезла 70 продуктовых корзин. Затем акнетовцы направились в жилмассив "Дордой" Свердловского района, чтобы отвезти еще 30 корзин нуждающимся семьям.

Всего акнетовцы выделили 750 тысяч сомов, охватят около 500 семей, которые нуждается в поддержке больше всего.

Столичная мэрия также старается создать все необходимые условия для безопасности медиков, особенно эпидемиологов.

В защите горожан от коронавируса неоценима поддержка частных предпринимателей, благотворительных фондов, которые протянули руку помощи в столь непростое время.

Предприниматели бизнес-ассоциации JIA совместно с общественным благотворительным фондом "Элим, Барсыңбы?" передали столичным медицинским сотрудникам 500 комплектов средств индивидуальной защиты.

Медицинские маски, спец.очки, костюмы, бахилы и перчатки получили мобильные медбригады городских центров семейной медицины (ОЦСМ), эпидемиологи и вирусологи центра Госсанэпидемнадзора, медики инфекционной больницы (РКИБ), а также сотрудники центра лабораторных испытаний департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ДПЗиГСЭН).

Для приобретения тысячи импортных СИЗов китайского производства бизнесмены собрали два миллиона сомов, все расходы на транспортировку также оплачены ими. Еще 500 комплектов будут переданы другим регионам страны.

Бишкек получил и 255 комплектов СИЗ турецкого производства. Поддержка Бишкеку оказана и дальнезарубежным бизнесменом Карсоном Блейком Смитом. По словам его друга Нурлана Калыбекова, Смит был в Кыргызстане всего несколько раз, но успел полюбить Бишкек и сейчас очень сопереживает бишкекчанам. Защитные костюмы из прочного материала, в комплекте с бахилами до колен, перчатки, очки и респираторные маски обошлись предпринимателю в 7 тысяч долларов.

- Мэрия города Бишкек искренне благодарит предпринимателей, фонды и организации за поддержку и неоценимый вклад на борьбу с коронавирусной инфекцией. Объединив три силы: муниципалитет, благотворительные фонды, безвозмездную помощь предпринимателей столицы и частные пожертвования нам удается увеличить объем помощи горожанам. Кыргызстанцы! Мы сердечно благодарим каждого из вас! Помощь соотечественникам в столь непростое время бесценна, вместе мы преодолеем сложности пандемии! – говорит Гуля Алмамбетова.

Мэрия Бишкека призывает:

- Дорогие горожане! Берегите себя и своих близких! Ради вашей безопасности все службы работают в усиленном режиме, пожалуйста, оставайтесь дома.