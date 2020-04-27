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В КР предложили принять закон, регулирующий жадность перекупщиков

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- Виктория Гунгер
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Если мы говорим о том, что надо развивать сельское хозяйство, то его надо стимулировать. Кыргызстану для нормального развития этой отрасли необходимо принять два закона - регулирующих жадность монополистов и жадность перекупщиков. Об этом в рамках видеоконференции "ЕАЭС после эпидемии: последствия экономического кризиса и трансформация политических систем", заявил эксперт Дмитрий Орлов.

Он напомнил, что доля сельского хозяйства в ВВП Кыргызстана в 2019 году составила 2,6 процента, а в целом размер ВВП – 590 млрд сомов.

- Его обеспечили отрасли товарного производства и сфера услуг. Для посева зерновых культур в Кыргызстане пригодно всего 5-6 процентов территорий страны. А большинство трудовых мигрантов из Джалал-Абадской области, где на человека приходится один квадратный метр земли. Поэтому, они вынуждены ехать на заработки. И изменить это можно лишь стимулирование аграрного сектора и принятием определенных законов, - подчеркнул Дмитрий Орлов.

Напомним, конференция организована Фондом "Евразийцы – новая волна".


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URL: https://www.vb.kg/387589
Теги:
Джалал-Абадская область, закон, законопроект, парламент, сельское хозяйство, экспорт, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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