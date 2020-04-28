Мальчишки и солисты театра на карантине спели патриотическую "Айтилек"

Талантливые юные хористы и солисты Кыргызского национального театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева за время карантина разучили патриотическую песню "Айтилек". Начинающие артисты и профессионалы не только спели вместе, но и создали клип, который теперь могут оценить все жители страны.

Идея создать что-то подобное пришла в голову заслуженному деятелю культуры Кыргызской Республики, отличнику народного образования, руководителю народного образцового театрализованного детского хора "Ак Шоола" Гульмире Эсенгуловой.

"Слова будущей песни народным поэтом Кыргызской Республики Шайлообеком Дуйшеевым были написаны много лет назад. Музыку композитор Турдубек Чокиев также создал довольно давно. И мне все время хотелось взяться за это музыкальное произведение, разучить его со своими учениками, дать ему настоящую жизнь. За время карантина мы это сделали. Участие в работе приняли мальчишки из старшей вокальной концертной группы нашего коллектива. Надо заметить, делали это с большим азартом. Даже обижались, что каждому дали исполнить всего по одной строчке. А еще я попросила составить нам компанию профессиональных артистов", - рассказала VB.KG Гульмира Эсенгулова.

Спеть с подрастающей сменой согласились народный артист Кыргызской Республики Сталбек Алмасбеков, его коллега Орозбек Бакытов, несколько лет стажировавшийся в Италии, и лауреат международных фестивалей "Восходящие звезды в Кремле" и "Владимир Спиваков приглашает…" Талант Токомбаев.

Со всеми Гульмира Эсегулова занималась на расстоянии. Для нее самой этот опыт оказался чрезвычайно интересным. Изначально были лишь ноты и текст песни. Потом в домашних условиях записали "минусовку". А итогом месячной работы стали клип, который также сделали в условиях самоизоляции.

"Как говорится, песня нам жить и… выживать помогает. Мы почувствовали, что все мы вместе, рядом и сможем многое преодолеть. Само произведение "Айтилек" довольно сложное, поднимает вечные для человечества вопросы. В нем говорится о том, что жизнь одна и очень важно прожить ее с пользой для своего народа, своей земли. Мне кажется, сейчас это актуально, как никогда!", - пояснила Гульмира Эсенгулова.