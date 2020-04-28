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На пьяного водителя, совершившего ДТП в Бишкеке ночью, составлен протокол

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- Оксана Гут
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В отношении водителя, пьяным совершившего ДТП во время комендантского часа, составлен протокол. Об этом сообщает пресс-служба комендатуры Бишкека.

Накануне, 27 апреля, примерно в 22.30 часов водитель А.Ж. 1988 года рождения, находясь за рулем авто марки "Субару", ехал по ул.Безымянной. На пересечении с улицой Юнусалиева он не справился с управлением и врезался в здание филиала коммерческого банка.

Машина была водворена на штрафстоянку. А в отношении водителя составлен протокол по ст.127 "Нарушение иных правил дорожного движения" и ст.128 "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения" Кодекса о нарушениях.

Кроме того, А.Ж. за нарушение режима комендантского часа был доставлен в отделение милиции.


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URL: https://www.vb.kg/387619
Теги:
ДТП, задержание, Бишкек, Кыргызстан, карантин
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