На пьяного водителя, совершившего ДТП в Бишкеке ночью, составлен протокол

В отношении водителя, пьяным совершившего ДТП во время комендантского часа, составлен протокол. Об этом сообщает пресс-служба комендатуры Бишкека.

Накануне, 27 апреля, примерно в 22.30 часов водитель А.Ж. 1988 года рождения, находясь за рулем авто марки "Субару", ехал по ул.Безымянной. На пересечении с улицой Юнусалиева он не справился с управлением и врезался в здание филиала коммерческого банка.

Машина была водворена на штрафстоянку. А в отношении водителя составлен протокол по ст.127 "Нарушение иных правил дорожного движения" и ст.128 "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения" Кодекса о нарушениях.

Кроме того, А.Ж. за нарушение режима комендантского часа был доставлен в отделение милиции.