За ночь по Кыргызстану были задержаны 73 нарушителя комедантского часа

На 29 апреля за нарушения комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области, г.Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области с 21.00 до 6.00 часов по всей республике в территориальные органы внутренних дел доставлены 73 нарушителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
Из них:
в городе Бишкек -47,
г.Ош -12,
Ат-Башинском районе -2,
Сузакском районе -4,
в городе Нарын -6
в городе Джалал-Абаде – 2.
В Кара-Сууйском районе и Ноокатском районе не зарегистрированы нарушители комендантского часа.
Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении всех требований режима чрезвычайного положения и комендантского часа. После окончания комендантского часа все они были отпущены домой.
За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 3727 нарушителей, 322 автомашины водворены на штраф стоянку.