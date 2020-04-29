За ночь по Кыргызстану были задержаны 73 нарушителя комедантского часа

На 29 апреля за нарушения комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области, г.Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области с 21.00 до 6.00 часов по всей республике в территориальные органы внутренних дел доставлены 73 нарушителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Из них:

в городе Бишкек -47,

г.Ош -12,

Ат-Башинском районе -2,

Сузакском районе -4,

в городе Нарын -6

в городе Джалал-Абаде – 2.

В Кара-Сууйском районе и Ноокатском районе не зарегистрированы нарушители комендантского часа.

Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении всех требований режима чрезвычайного положения и комендантского часа. После окончания комендантского часа все они были отпущены домой.

За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 3727 нарушителей, 322 автомашины водворены на штраф стоянку.