Аманкулов: Если денег будет мало, я обращусь за поддержкой к депутатам

Бюджет Госагентства по молодежной политике, физической культуре и спорту в нынешнем году будет существенно сокращен. Об этом своим сотрудникам заявил руководитель ведомства Канат Аманкулов.

Значительно меньше будет выделено средств на поездки спортсменов за рубеж, их экипировку и проведение учебно - тренировочных сборов. "Почему возникли такие проблемы, объяснять, наверно, не стоит, - подчеркнул Аманкулов, - поэтому нам придется перейти на режим жесткой экономии".

Но в тоже время директор Госагентства попросил своих подчиненных связаться с международными федерациями по видам спорта и выяснить у них когда пройдут лицензионные предолимпийские соревнования. "Мы обязаны, - сказал далее Аманкулов, - принять участие в этих турнирах, Кыргызстан в любом случае должен быть достойно представлен на главных Играх современности. И если денег не будет хватать, я обращусь за поддержкой к депутатам Жогорку Кенеша".

Бюджет Госагентства в нынешнем году составляет почти что миллиард сомов, Минфин хочет урезать от 30 до 50 процентов от этой суммы. Но есть и приятная новость. Календарный план по проведению республиканских соревнований будет выполнен. На это деньги найдутся.